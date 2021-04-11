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Başkan Yılmaz’dan sürpriz ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi’ni ziyaret ederek polis memurlarının polis haftasını kutladı.

BURSA 11.04.2021, 15:28
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Başkan Yılmaz’dan sürpriz ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi’ni ziyaret ederek polis memurlarının polis haftasını kutladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176’ncı yıl dönümünde gece gündüz demeden ilçenin güvenliği için çalışan polisleri bu anlamlı günde unutmadı. Başkan Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi’ni ziyaret ederek polis memurlarıyla hasbihal etti ve haftalarını kutladı. Her koşulda vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev başında kalarak fedakârlık gösteren tüm polislerin, 10 Nisan Polis Haftası’nı kutladığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Aynı zamanda vatan için görevleri başında şehadet şerbetini içen polislerimize rahmet, ailelerine başsağlığı ve gazilere hayırlı ömür diliyorum" dedi.
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