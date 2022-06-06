Başkan Yılmaz’dan gençlere gitarlı sınav morali

Yıldırım Belediyesi, uzun bir maraton sürecinde üniversite sınavına girecek gençlere moral etkinliği düzenledi. ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nden, ‘Üniversiteye Hazırlık Kursları’na, ‘TYT ve AYT Deneme Sınavları’ndan ‘Motivasyon Buluşmaları’na kadar birçok projeyi hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, yapmış olduğu hizmetlerle binlerce gencin yaşamına dokundu.

Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, sınavlara hazırlanan gençlerin buluşma noktası oldu. Sadece Yıldırımlılara değil Bursa’nın diğer ilçelerinden gelen misafirlere de hizmet veren kütüphane yaklaşık 200 bin vatandaşa ev sahipliği yaptı. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Uyumayan Kütüphanemiz açıldığı günden bu yana sınavlara hazırlanan gençlerimizin uğrak noktası oldu. Kütüphanemize ziyaretçilerimizden gelen ilginin yoğun olmasından kaynaklı bizler de hemen ikinci bir kütüphane hazırlığına başladık. Çok yakın zamanda Mimar Sinan Kütüphanesi’ni hizmete açarak Yıldırım’a ikinci bir kütüphane kazandırmış olacağız. Gençlerimizin hedeflerine ve hayallerine kavuşmaları noktasında destek vermeye ve onların yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi. Yıldırım Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ücretsiz ‘Üniversiteye Hazırlık Kursları’ ile uzman eğitimcileri gençler ile buluşturdu. Matematik-geometri, Türkçe-edebiyat olmak üzere iki farklı alanda verilen eğitimlerden yüzlerce genç yararlandı. Yıldırım Belediyesi’nin, düzenlediği Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavları ile de gençler kendilerini ölçme fırsatı yakaladı.

Öğrencileri ve gençlere verilen desteğin mimarı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde YKS’ye hazırlanan gençlere sürpriz yaptı. Sınava sayılı günler kala kütüphanede çalışmalarını sürdüren gençleri rahatlatmak adına mini bir konser organize eden Yılmaz, dondurma ve gitar eşliğinde gençlerle birlikte şarkılar söyledi ve hediyeler dağıttı. Sınav öncesi en büyük destekçiniz önce aileniz sonra biziz diyen Başkan Oktay Yılmaz, “Belediyeler genelde şehrin imarı ile ilgilenirler ama bizim şehir deyince aklımıza insanımızın kendisi ve gençlerimiz geliyor. Bu dönemde Yıldırım’a, ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’mizi kazandırdık. Buraya ayda yaklaşık 15 bin kişi giriyor ve ziyaretçilerimizin büyük çoğunluğu üniversiteye hazırlanıyor. Sınava az bir zaman kala kütüphanemizde harıl harıl ders çalışan gençlerimizle mola verelim istedik. Genç kardeşlerimize dondurma ikram ettik ve gitar eşliğinde şarkılar söyledik. Ben tüm gençlerimize YKS’de ve hayatlarında başarılar diliyorum. Rabbim her şeyi gençlerimizin gönlüne göre versin inşallah. Sınavdan önce olduğu gibi sınavdan sonra da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.