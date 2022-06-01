Başkan Yılmaz’dan el sanatlarına destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Emir Sultan YILMEK Kurs Merkezini ziyaret etti.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu ile birlikte düzenlenen Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitimlerin devam ettiği Emir Buhari YILMEK merkezini ziyaret edip sepet örücülüğü kursiyerleriyle buluştu.Haftanın 2 günü verilen sepet örücülüğü kursuna gelen kursiyerlerle sohbet edip ortaya çıkardıkları eserleri inceleyen Başkan Yılmaz,“ İlçemizde kimi vatandaşımızı iş sahibi yaparken, kimi vatandaşımıza da hobi kazandırıyoruz” diye konuştu.

80 branşta eğitim

YIL-MEK’te 80 branşta binlerce kişiye hizmet verdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar Eğitimi’, ’Müzik Eğitimleri’, ’Dil Eğitimleri’, ’El Sanatları ve Hobi Eğitimleri’, ’Kişisel Gelişim Eğitimleri’, ve ’Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde toplamda 80 branşta eğitim verdiğimiz YIL-MEK, her dönem vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Hemşehrilerimizden gelen talepleri karşılayabilmek için Yıldırım Belediyesi olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Fırsat buldukça kurslarımızdaki öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Hem bizlerden talepleri varsa dinliyoruz hem de kurslarla birlikte kat ettikleri yolu yakinen gözlemlemiş oluyoruz. Bugün Emir Buhari Kültür Merkezi’ndeki YILMEK kursiyerlerimiz ile bir araya geldik. Ortaya çıkarmış oldukları ürünleri inceledik. Yıldırım Belediyesi olarak, kadınlarımızın sosyalleşebileceği ve kendilerine artı değer katabileceği mekânlarımızın sayısını artıracağız” dedi.