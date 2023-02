Başkan Yılmaz’dan depremzedelere ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi Kırcılar Aile Konağı’na yerleştirilen aileleri ve ilçemizde ikamet etmeye başlayan aileleri evlerinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini sundu.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından hemen harekete geçen Yıldırım Belediyesi, bölgede yaraları sarmaya devam ederken Yıldırım’a gelen depremzedelere de destek oluyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi Kırcılar Aile Konağı’na yerleştirilen aileleri ve ilçede ikamet etmeye başlayan aileleri evlerinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini sundu. Vatandaşlarla sohbet edip ihtiyaçlarıyla ilgilenen Başkan Oktay Yılmaz, bu zorlukları el birliği ile aşacaklarını belirtti.

Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği yardım kampanyalarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 35 tır yardım malzemesini deprem bölgesine kısa bir sürede sevk ettik. 190 kişilik arama kurtarma ekibimiz, toplamda 406 personelimizle depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölgede çalışmalar gerçekleştirdik. Gaziantep ve Hatay da 5 noktada her gün 4 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Daha sonra ise depremin etkilerini yerinde müşahede etmek adına afetten etkilenen Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren personelimizle bir araya geldik. Malatya’da ve Hatay’da kuracağımız konteyner kent çalışmalarını inceledik. Temizlik çalışmaları gerçekleştiren personelimizi ziyaret ettik ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bizler büyük bir milletiz. Allah’a şükür güçlü bir devlete sahibiz. Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak kentimize gelen depremzedelerimiz için elimizden gelen her türlü destekte bulunuyor, bölgedeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesile ile ilk günden beri deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.