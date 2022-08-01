Başkan Yılmaz’dan çocuklara sürpriz

Bursa’da Yıldırım Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ tüm hızıyla devam ederken, binlerce çocuğun keyifli vakit geçirdiği şenliğin yeni durağı geçtiğimiz aylarda ilçeye kazandırılan Balaban Mesire Alanı oldu.

Etkinliğe katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, binlerce çocuğun tatlı heyecanına ortak oldu. Minikler seksek, halat çekme, yağ satarım, istop, sandalye kapmaca, çuval yarışı gibi oyun ve yarışmalarla unutulmaz bir gün geçirirken, Nasreddin Hoca kostümlü anlatıcıdan da Anadolu masalları dinlediler. Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği, Yıldırım’ın diğer mahallelerinde de önümüzdeki haftalarda devam edecek.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Yıldırım’ın incisi Balaban’da miniklerle keyifli vakit geçirdiğini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımıza sokak oyunlarını öğreterek sevdirmek için mahallelerimizde geleneksel sokak oyunlarını yaşatıyoruz. Kültürel zenginliklerimizi barındıran etkinlikler ile evlatlarımızın özlerine sadık kalmaları ve içinde bulundukları çağın donanımına uygun etkinliklerle eğlenmelerini amaçlıyoruz. Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği ile yaklaşık 2 bin 500 minik yüreğe dokunduk. Yıldırım’ın geleceği olan evlatlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Balaban Mesire Alanı’nda binlerce çocuğumuzla doyasıya eğlendik. Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği ile Yıldırım’ın 71 mahallesindeki çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hizmette öncelik gençlerin ve çocukların"

Hayata geçirdikleri projelerle insana dokunan hizmetler ürettiklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Projelerimizde geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik hizmetleri ayrı değerlendiriyor ve uyguluyoruz. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlamak için Kış ve Yaz Spor Okulları düzenliyoruz. Bu eğitimlerle binlerce çocuğumuz sporla buluşma imkanı buluyor. Ayrıca ilçemize çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri parklar kazandırıyoruz. Erikli Çocuk Aktivite Merkezi ve Bağlaraltı Gençlik ve Aktivite Merkezi’nde annelerimiz ve çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmesi için yapmış olduğumuz aile etkinliklerini sürdürüyoruz. Bununla birlikte ilçemize çocuklarımız için model mekanlar kazandırmak için çalışmalarımız son hız devam ediyor. Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi’miz ile Yıldırımlı binlerce çocuğumuza kaliteli eğitim vereceğiz. Evlatlarımız için daha nice hizmetleri hayata geçirip geleceklerini birlikte şekillendireceğiz” dedi.