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Başkan Yılmaz, Yıldırım’ı sokak sokak geziyor

Yıldırım’ı sokak sokak gezen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında son olarak Yavuzselim Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Yılmaz; esnafa ‘hayırlı işler’ dileyip, vatandaşın talep ve önerilerini dinledi.

BURSA 21.09.2021, 15:56
Başkan Yılmaz, Yıldırım’ı sokak sokak geziyor

Yıldırım’ı sokak sokak gezen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında son olarak Yavuzselim Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Yılmaz; esnafa ‘hayırlı işler’ dileyip, vatandaşın talep ve önerilerini dinledi.

Gençlerle sohbet eden, esnaf ve vatandaşlarla mahallenin ihtiyaçlarına yönelik istişare eden Başkan Yılmaz, “Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu sebeple de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Bugün de Yavuzselim Mahallemiz’de esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Talepleri ve önerileri dinleyip notlarımızı aldık” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla buluşmadan, esnafı dinlemeden, mahalleleri sokak sokak gezmeden üretilen hizmetin yeteri kadar faydalı olmayacağını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. ‘Yıldırım’ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz’ demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım’ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikâyetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz. Mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım’ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

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