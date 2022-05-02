Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bayramlaştı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bayram namazını Davutdede Camii’nde karşıladı. Mahalle sakinleriyle saf tutan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, cami çıkışı vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı.

Bayramın ilk gününde çalışan esnafın da bayramını tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, “İslam âlemi olarak hayır kapılarının ardına kadar açıldığı, kaza ve belaların bertaraf olduğu, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. Geride bıraktığımız bir ay boyunca Yıldırım olarak; kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek, Ramazan-ı Şerif’in ruhu olan dayanışma, kaynaşma ve yardımlaşmayı hep birlikte yaşadık. Bayramlar, bizlere Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik bağlarımızı perçinlemek için önemli bir fırsattır” dedi.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma geleneğinin yaşandığı en önemli günler olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı, sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut ve sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan günlerdir. Bayramlarda mahzun olan şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleri ile yaşlı bakım evlerinde yaşayan büyüklerimiz ile kucaklaşmalıyız. Çocuklarımızı bağrımıza basmalı onlara bayram sevincini doyasıya yaşatmalıyız. Bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlendiğimizde oluşturduğumuz güç, kimsenin yıkmaya ve bozmaya cesaret edemeyeceği Büyük Türkiye çatısı altında huzurun, mutluluğun, barışın ve refahın hâkim kılınmasına vesile olur. Bayramlarda da oluşturduğumuz birlik ve beraberlik tablosu farklı emellerde olanlara bir mesaj niteliğindedir. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin, ülkemizin ve tüm İslam Âlemi’nin Ramazan Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. Son olarak, bayram vesilesi ile memleketlerine gidecek hemşerilerimizden ve sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını, yakınlarının bayram sevinicini acıya dönüştürmemelerini istirham ediyorum” diye konuştu.