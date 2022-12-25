Başkan Yılmaz şampiyonları ağırladı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yüzme ve tenis müsabakalarında başarılı sonuçlara imza atan Yıldırım Belediyespor Kulübü sporcuları, antrenörleri ve ailelerini makamda ağırladı. Genç sporcuların, sporla tanışma serüvenini ve başarılarını dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, girdikleri her yarışta Yıldırım’ı en iyi şekilde temsil eden Yıldırım Belediyesporlu gençleri tebrik etti. Sporcular da kendilerine bu imkânları sundukları için Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

Spora ve sporcuya yatırım

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın adını birçok ulusal ve uluslararası müsabakada temsil eden Yıldırım Belediyespor sporcularının 3 buçuk yılda pandemi şartlarına rağmen 2 bin 326 madalya ve 132 kupa kazandığını belirtti.

2022 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayısının 3 bin 928 olduğunu aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Başta spor kulübümüzün başkanı olmak üzere değerli yöneticileri, spor müdürlüğünde görev yapan arkadaşlarımızı, antrenörlerimizi, sporcularımızı yetiştiren ve bugünlere getiren değerli ailelerimizi ve tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kadim ilçemiz her alanda olduğu gibi spor alanında da örnek olmaya devam ediyor. Evlatlarımızın geleceği için ve ilçemizin spor kenti kimliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.