Başkan Yılmaz misafir öğrencileri ağırladı

Bursa-Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dünyanın dört bir köşesinden eğitim için Bursa’ya gelen misafir öğrencilerle buluştu. Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Bursa İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği, Yeni Dünya Vakfı ve İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği’nden birçok misafir katıldı.

Her biriniz gönül medeniyetimizin birer bayrağısınız

Dünya’nın dört bir yanından gençle Yıldırım’da bir araya geldiği için mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “En büyük şehir, en büyük ülke, en büyük medeniyet gönüldür. Uluslararası öğrencilerimizin her biri aynı zamanda gönül medeniyetimizin birer bayrağı. Şehrimizde misafir olan her gencimiz, biliyoruz ki ülkelerine döndüğü zaman da bu bayrağı en iyi şekilde taşıyacak. Her birinize bakınca koca bir tarih, kültür ve dostluk, kardeşlik ve sevgi görüyorum. Bu bizim medeniyetimizin resmi. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

Yıldırım’da şehrin geleceğini inşa edecek hizmetler yaparken gönül medeniyetini ayağa kaldıracak işler yaptıklarının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Şehir dediğimiz zaman bizim aklımıza önce insan geliyor. Yaptığımız işlerin insanla buluşmasına, gönüllere dokunmasına, yüzlerde tebessüm oluşturmasına gayret ediyoruz. Yıldırım’da bir sözümüz var. Diyoruz ki, ‘hizmette öncelik çocukların ve gençlerin.’ Gençlik çalışmalarına ve eğitim projelerine ağırlık veriyoruz. Gençlerimizi yarınlara daha iyi hazırlayacak, onlara katkı sunacak işlere öncelik veriyoruz. Kütüphaneler, kurslar, seminerler, eğitim programları, kültür sanat faaliyetleri, spor tesisleri, istihdam çalışmaları ile gençlerimizin her daim yanındayız. İnşallah gençlerimiz için çalışmaya, gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Uluslararası öğrencilerin Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan, sonrasında öğrencilerin şiir dinletisi ile devam eden ‘Gönül Sofrası’ programı, gençlerin Başkan Yılmaz’a soru sormasının ardından sona erdi.