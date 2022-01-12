Başkan Yılmaz: "Kentin değerlerine değer katmak için çalışıyoruz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı’na konuk oldu.

Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana Yıldırım’da imardan kentsel dönüşüme, kültür sanat çalışmalarından spor yatırımlarına kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gönül Belediyeciliğinin en somut örneklerini hayata geçirmeye gayret ederek; hız ve hizmet kalitemizden ödün vermeden süratle çalışmaya devam ediyoruz. Hizmette öncelik gençlerin, çocukların ve kadınların diyerek onları önceleyen projeleri hayata geçiriyoruz. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki rolünü arttırmak adına kadın kooperatifleri ve girişimcilik ve eğitim merkezlerini ilçeye kazandırıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak kurduğumuz 8 kadın kooperatifi ile Bursa’da en çok kadın kooperatifine sahip ilçeyiz. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların istihdama kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerinin değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük edip, destek oluyoruz. Bunun yanı sıra gençlerimizi geleceğe hazırlamak için kütüphaneler, spor komplekslerini Yıldırım’a kazandırıyoruz. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi bu yatırımlarımızdan bazıları. Değerlerin ehri Yıldırım’a hizmet üretmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

İmar planı ve uygulamalarıyla alakalı sıkıntıları birer birer çözdüklerini kaydeden Başkan Yılmaz, “Şu anda yapacağımız uygulamalarla, tapulandırma çalışmalarıyla, dönüşümün önünü açtık. Sadece dönüşümün önünü açmadık aynı zamanda dönüşüm ile ilgili birkaç model ortaya koyduk. Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi yerinde yaptığımız bir dönüşüm. Vatandaşla yüzde 100 uzlaşma sağlayarak, Bakanlığımız ve TOKİ desteği ile gerçekleştirdiğimiz bir proje oldu. Modelle beraber bitişik nizam çarpık yapılaşmanın olduğu bölgelerde hemşehrilerimizin yaşam ve konforunun genişliğini ve rahatlığını göstererek bir süreç yürütmek istiyoruz. Bunu da ilçemizin birkaç noktasında farklı modellerle geliştirerek kendi içinde sürdürülebilir bir alan olarak devam ettireceğiz. Yeni imara açtığımız bölgelerde kesinlikle yüksek yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Ancak kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bitişik nizam yapıların olduğu, yeşil alanların olmadığı, yolların dar olduğu bölgelerde de hem hemşehrilerimizi de işin içine katarak hem de minimum yoğunluklarda dönüşüm yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.