Başkan Yılmaz, iftar sofralarına misafir oluyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karapınar Mahallesi sakinlerinin iftar davetine icabet edip vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karapınar Mahalle sakinleriyle sokak iftarında bir araya geldi. İftar öncesi tek tek masaları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, çocuklara oyuncak dağıttı. Ezanın okunmasıyla birlikte mahalle sakinleriyle orucunu açan Yılmaz, eşi ile birlikte iftar sonrası 11 yaşındaki Yaren’in evine misafir olup Şahin ailesiyle buluştu.

Ramazanı ayının hakkını vererek idrak etmeye çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Geçtiğimiz yıllarda doyasıya tadamadığımız Ramazan’ı yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı, Ramazan ayı mağfiret ve bereket ayı. Bu bereketi vatandaşlarımız ile sık sık bir araya gelerek paylaşıyoruz. Ramazanı Şerif bizim dini vecibemizin çok ötesinde halkımızla sosyal ve kültürel alanda bir araya geldiğimiz duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız kırgınlıkları ortadan kaldırdığımız iyi hasletlerimizi çok yüksek seviyeye çıkarttığımız mübarek bir ayımız. Hemşehrilerimizle buluşmaya, onlarla sık sık bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Bu vesile ile bir kez daha tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum ve Karapınar Mahallesi’ndeki hemşehrilerime nazik davetleri için teşekkür ediyorum” dedi.