Başkan Yılmaz, depremden dönen ekibi karşıladı

-Deprem bölgesinden onlarca vatandaşın enkaz altından çıkarılmasına katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerini görevlerini tamamlayarak Bursa’ya döndü.

Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yıldırım Belediyesi de yaraları beraber sarmak için harekete geçti. Depremin olduğu günden bu yana yıkımın yaşandığı bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için canlarını dişlerine takan depremin görünmez kahramanları gönüllü arama kurtarma ekipleri, evlerine dönmeye başladı. 14 gün boyunca gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarla birçok vatandaşı kurtaran Yıldırım Arama Kurtarma Ekibi’ni Bursa dönüşünde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye personeli karşıladı.

Vefakâr kahramanlara teşekkür eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Arama Kurtarma Ekibimiz ilçemizin kardeşliğinin, vefasının, yardım elinin simgesi oldu. Ege’de ormanlar yanarken, Karadeniz’i sel vurunca ilk onlar koştu. Yine aynı fedakârlık ve inançla son deprem felaketinde de bölgeye koştu. Enkaz altındaki evlatlarımıza, kardeşlerimize, annelerimize, babalarımıza, ninelerimize, dedelerimize umut oldu. Sayısız canımızı göçük altından kurtardı. Vatana hizmetin, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini ortaya koydular. Her biriyle gurur duyuyor, hepsini yürekten tebrik ediyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.