Başkan Usta’dan öğrencilere yerli malı haftası hediyesi

İznik Belediyesi Yerli Malı Haftası sebebiyle ilçedeki tüm okullara kurutulmuş meyvelerden oluşan paketler dağıttı.

Her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda bu yıl da İznik Belediyesi tarafından anlamlı bir hediye hazırlandı. İznik’te yetişen çeşitli meyvelerden oluşan meyve kurusu paketleri ilçedeki 5914 öğrenciye dağıtıldı.

“Kuru Meyveler İznikli Çocuklar İle Buluşuyor” sloganıyla gerçekleşen çalışma ile ilgili açıklamada bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “İlçemizde ve ülkemizde yetişen meyvelerden oluşan kuru meyve paketlerini bugün itibariyle ilçemizdeki tüm okullara ulaştırıyoruz. Kendi çiftçimizin, kendi üreticimizin ürettiği meyveleri çocuklarımız ile buluşturduk. Bu vesile ile Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutluyor, yerli malının önemine ve tüketimine dikkat çekiyoruz” diye konuştu.