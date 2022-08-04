Başkan Usta’dan Dünya Bankası ofisine İznik çinisi

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta Dünya Bankası Washington Ofisinde sergilenmek üzere İznik Çinisi pano gönderdi.

Dünya Bankası Temsilcisi olarak görev yapan İznikli Hayrettin Demircan’ın düşüncesini İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya iletmesiyle başlayan süreçte çini tablo hazırlanmasına karar verildi. Piri Reis’in dünya haritasının yer aldığı İznik Çinisi tablo ustalar tarafından titizlikle hazırlanarak Dünya Bankası Washington Ofisine gönderildi.

Konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Dünya Bankası Temsilcisi İznikli Hayrettin Demircan “Dünya Bankası Washington ofisimizde İznik Çinisi üzerine işlenmiş Piri Reis’in Dünya Haritasını ofisimizin en güzel köşesine astık. Hem güzel İznik’imizi, hem de ülkemizi tanıtmak adına güzel bir adım atmış olduk. Daha ilk günden görenler sormaya ve öğrenmeye başladılar bile. Bu düşüncemi dikkate alıp gerçekleşmesini sağlayan İznik Belediye Başkanımız özel bir teşekkürü hak ediyor. Teşekkürler Kağan Başkan” diye konuştu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da “Dünya’nın dört bir köşesinde gönüllü turizm elçisi olarak ilçemizin tanıtımını gerçekleştiren değerli hemşerimiz Dünya Bankası Temsilcisi Hayrettin Demircan’a bizlerde teşekkür ediyoruz” diye konuştu.