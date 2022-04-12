Başkan Türkyılmaz’dan Başkan Alinur Aktaş’a çağrı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, katı atık bedellerinin tahsilatında mahkeme kararını uygulamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın algı belediyeciliği yaptığını öne sürdü.

Katı atık bedellerinin tahsilatında mahkeme kararını uygulamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş hakkında suç duyurusunda bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Alinur Aktaş’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi. Katı atık bedellerinin su faturalarından tahsil edilme yetkisini ilçe belediyelerine devretme kararının hukuka aykırı olduğuna ve kamu zararı oluştuğuna dikkati çeken Başkan Türkyılmaz, “Büyükşehir’in aldığı bu meclis kararının ardından belediye olarak ciddi zarara uğradık. Bu para Mudanyalıların. Mudanya ve Mudanyalıların hakkını korumaya devam edecek, tek bir kuruş dahi kamu kaynağının zarar görmesine izin vermeyeceğiz. Kamu kaynağının toplanmasında hesap verme sorumluluğunda olan Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclis üyeleri kanunun kendilerine verdiği görevi yerine getirmemek için hukuka aykırı meclis kararı almışlardır. Mahkeme kararını uygulamadıkları gibi bu konuda ısrarcı olmuşlardır. Görevi kötüye kullandıklarını biz değil, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri söylüyor. Aktaş Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını tanımıyor. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği kararı uygulamaya davet ediyorum” diye konuştu.