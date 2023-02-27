Başkan Türkyılmaz deprem bölgesinde

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Kahramanmaraş, Hatay ve Mersin’de depremzedelere yönelik yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk olarak Kahramanmaraş’ta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen Başkan Türkyılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda bölgede yapılan çalışmalar ve ihtiyaçlarla ilgili bilgiler aldı, gıda kolisi yardımlarını teslim etti.Belediyenin teknik ekibiyle birlikte Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulunan Başkan Türkyılmaz, yerinde tespit çalışmalarının ardından depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.Depremin merkezi Kahramanmaraş’ın ardından Hatay’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’negiden Başkan Türkyılmaz,Mudanya’da toplanan oyuncakları, bölgedeki çocuklara dağıttı. Başkan Türkyılmaz son olarak Mersin’de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’la buluştu, Mezitli’ye gelen depremzedeler için Mudanya’dan yola çıkan yardım TIR’ını teslim etti.