Başkan Turgay Erdem, Özlüce’de sorunların çözümü için halkla buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ‘Başkan Burada’ projesi çerçevesinde Özlüce Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Başkan yardımcıları ve müdürlerin de yer aldığı ziyarette, yaşanan sorunlara yerinde çözüm arandı.

Nilüferliler ile Halk Evi’ndeki makamında sık sık bir araya gelerek taleplerini dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ’Başkan Burada’ programında mahallelere konuk olmaya devam ediyor. Başkan yardımcıları ve teknik müdürlerle birlikte ziyaret ettiği mahallelerde hem yapılan çalışmaları hem de mahalle halkının yaşadığı sorunları yerinde inceleyen Başkan Turgay Erdem, yaşanan sorunların çoğunu yerinde çözüme kavuşturuyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in bu haftaki durağı Özlüce Mahallesi oldu. Mahalle esnafını tek tek gezerek hayırlı işler dileyen Başkan Erdem, Özlüce Mahalle Muhtarı Hasan Çakır ve Özlüce sakinleriyle de bir araya geldi. Muhtar Hasan Çakır’dan mahalleye yönelik taleplerini dinleyen Başkan Turgay Erdem, kendisinden randevu talep eden Özlüce halkıyla da Başkan Burada karavanında özel olarak görüştü. Yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Turgay Erdem, gelen talepleri de değerlendireceklerini belirtti. Özlüceli çocuklarla da sohbet eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, onlara futbol topu ve çeşitli oyuncaklar armağan etti.