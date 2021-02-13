Başkan Taban’dan 3 aylar mesajı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yazılı bir mesaj yayımlayarak; rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak bilinen üç ayları kutladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başlayan mübarek üç aylarla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini diledi. Başkan Taban şöyle devam etti;

"Cenabı Hak Recep ve Şaban ayını mübarek kılsın ve bizi Ramazan ayına kavuştursun. İslam aleminde üç aylar olarak bilinen; rahmet, mağfiret ve bereket ayları Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ulaşmanın bir kez daha mutluluğunu yaşıyor, Yüce Allah’a bizleri bu mübarek aylara ulaştırdığı için şükrediyoruz. Müslümanlar için bütün zamanlar kıymetlidir ve bu zamanlarda Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle çaba harcarlar. Salgın ve ülkemizin farklı noktalarında yaşadığımız doğal afetlerle geçen bir süreçte, bugün yine mübarek üç aylara erişmenin huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere en kısa sürede tüm dünyada salgınların son bulduğu, kan ve gözyaşının dindiği bir dünya için mübarek aylarda dualarımızı etmeye devam edeceğiz. Bu mübarek gün ve geceler insanların Allah’ın rızasını kazanmak, onun rahmetine ve mağfiretine nail olabilmek için önemlidir. Birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesini temenni ederek eder, bu duygu ve düşüncelerle başta İnegöllü hemşerilerim ve ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin bugün başlayan mübarek üç aylarını tebrik ederim.”