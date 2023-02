Başkan Taban “Şehrimle gurur duydum”

Deprem yardım çalışmalarının devam ettiği Belediye Spor Salonunu ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’den yapılan yardımların deprem bölgelerinde çok büyük fayda sağladığını ifade ederek, “Oraya gittiğimde o kadar duygulandım ki, şehrimle gurur duydum. Bu benim yaşayabileceğim en güzel duyguydu. İnsanların Kahramanmaraş artık Kahraman İnegöl olmalı ifadelerine kadar duyduk” dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası Onikişubat ilçesinde görevlendirilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, pazartesi günü İnegöl’e döndü. Daha sonra Hatay’ın Kumlu ilçesinde görevlendirilen Başkan Taban, İnegöl’de bulunduğu süre içerisinde de deprem bölgesi için sürdürülen yardım çalışmalarını yerinde inceledi. Kültürpark içi belediye spor salonunda yardım malzemelerini hazırlayan gönüllülerle bir araya gelen Başkan Taban, katkı veren herkese teşekkür etti.

“Devletimiz dimdik ayakta”

Burada basın mensuplarına deprem bölgeleri ve çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Alper Taban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Tarifi zor günler geçiriyoruz. Bu günleri aşmak için el birliği ile mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde AK Parti İlçe Başkanımız ile birlikte Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bizler de intikal ettik. Orada Belediye Başkanımız ve Kaymakamımızla birlikte, koordinasyon ekibiyle çalışmalar yürüttük. Burada televizyonlardan izlediğimizin çok daha üzerinde bir deprem yıkıntısı gördük. Çok daha büyük bir afet yaşandığını gördük. Milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza Allah’tan şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Aynı şekilde devletimizin de 10 ayrı ilde yaşanan depreme karşı her şehre elinin uzandığını gördüm. Devletimizin bu manada dimdik ayakta olması, bizim için çok kıymetli. Aynı pandemide olduğu gibi deprem afetinde de her tarafa yetişilmeye çalışılıyor.”

“İnegöl tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde”

Taban yaptığı açıklamada, “Deprem bölgelerinde enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bizim de İNDAK ekibimiz depremin olduğu gün sabah 08.30’da yola çıktılar. Orada AFAD yönlendirmesiyle çalışmalarına başladılar. Biz de bölgede bulunduğumuz sürede onlara katkı vermeye çalıştık. 61 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi, orta lisans derecesine sahip ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aynı şekilde İNESMEK Mutfağımızın profesyonel ekibini mobil tırını bölgeye gönderdik. Ekibimiz orada sıcak yemek çıkarmaya devam ediyor. Günlük 11 bin kişilik yemek ikramımız devam ediyor. İnegöl’den giden gönüllü ekiplerimizin de orada yemek konusunda çalışmaları oluyor. Bugüne kadar 625 tır, kamyon ve kamyonet şeklinde yardım aracını bölgeye ulaştırdık. Orada belediyenin fen işleri şantiyesinde gelen yardım tırlarındaki malzemeler indirilerek oradan sevk ve idare edildi. Bunları da AFAD ile koordineli şekilde vatandaşlarımıza eriştirmeye çalıştık.” dedi.

Ekipler Hatay’a sevk ediliyor

Bölgedeki ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Taban, “İnegöl’den 2 temizlik aracı ve 6 personelimiz de bölgeye sevk edildi. Çünkü etraftaki çöplerin toplanması, hijyenin sağlanması da önemli. Zaten yıkılan binalardan kaynaklı bir dağınıklık söz konusu. Bir de atılan çöplerden sıkıntılar yaşanabiliyor. Ayrıca Temizlik İşlerimizden 30 kişilik ekipte Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. O ekip geri dönüyor. Onları dinlendirip yeni ekibi de Hatay’a sevk edeceğiz. Çünkü bir haftalık değişimlerle bu çalışmaları sürdürmek gerekiyor. İnsani ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor” diye konuştu.

500 depremzede İnegöl’e geldi

500 civarında depremzedenin İnegöl’e geldiğini ifade eden Taban, “Şehrimize gelmeye başlayan depremzedeler için de bir istihdam çağrısında bulunduk. Şu an 500 dolayında kayıtlı gelen var. Ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte daha fazla kişi geldiğini biliyoruz. Buradaki akrabalarının yanına veya şahsi araçlarıyla gelenler var. Zamanla bu rakamı daha netleştireceğiz. Orada kepenklerin bir an önce açılması, psikolojik bir etki oluşturuyor. Şehrimizde de gelenlerin bir an önce işe tutunması psikolojik olarak önemli. Bu noktada bir çağrıda bulunduk. İstihdam katkısı verebilirim diyen işletmelerimizi İstihdam Merkezimize başvurmaya davet ediyorum” dedi.

Başkan Taban Hatay’da görevlendirildi

Taban yaptığı açıklamada, “Yeni bir görevlendirmeyle Hatay Kumlu bölgesine gidiyoruz. Orada da önden bir görüşme yaptık. İş makinalarının gönderilmesi noktasında bir adım attık. Oraya gittiğimizde de başkaca ne yapabiliriz noktasında değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.