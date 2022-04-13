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Başkan Sertaslan, “Körfezimiz, siyaset üstü bir meseledir”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’te bir kimya fabrikası tarafından ilave kapasite artışı sebebiyle planlanan ve körfeze büyük zarar vereceği öngörülen derin deniz deşarj sistemi ile ilgili bilgilerini ve çekincelerini aktarmak üzere; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti Gemlik ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

BURSA 13.04.2022, 15:13
Başkan Sertaslan, “Körfezimiz, siyaset üstü bir meseledir”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’te bir kimya fabrikası tarafından ilave kapasite artışı sebebiyle planlanan ve körfeze büyük zarar vereceği öngörülen derin deniz deşarj sistemi ile ilgili bilgilerini ve çekincelerini aktarmak üzere; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti Gemlik ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Ziyarette körfezin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bütün çabamız bizim yüzdüğümüz denizimizde torunlarımızın da yüzebilmesi için” dedi.

“Körfezimiz bu yükü kaldırmıyor”

Gemlik Körfezi’nin artık bu yükü kaldıramayacak hale geldiğini ifade ederken, körfeze su dolu kova benzetmesi yapan Başkan Sertaslan, “Gemlik Körfezi Türkiye’de kendini en zor temizleyen iç denizlerden, yıllardan beri gerek hava sıcaklığındaki değişim gerekse insan kaynaklı kirlenmeyle Türkiye’de müsilajın en etkili olduğu bölgelerin başında geliyor. 1970’li yıllarda temizliğiyle ünlü körfezimiz artık bu yükü kaldırmıyor. Sanayi bölgemizde faaliyet gösteren kimya fabrikası yapacağı derin deniz deşarjıyla körfezimizden Gemliklilerin bir günde kullandığı suyun yedi katı olan saatte 5500 metreküp su alacak mevsimine göre kendi iddiasıyla biraz ısıtarak denizimize geri bırakacak. Bu deniz yaşamı için tehlikelidir. Bütün çabamız bizim yüzdüğümüz denizimizde torunlarımızın da yüzebilmesi içindir” dedi.

“Verilen olumsuz raporlar dikkate alınmadı”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Tarım İl Müdürlüğü Vali Yardımcısının imzasıyla olumsuz rapor verdiğini belirterek, “Kimya fabrikasının ÇED raporu için olumlu görüş aldığı kurumlar İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Oşinografi Müzesi gibi kurumlardır. Çevresel etki bakımından ise sadece Belediyeler dışında İl Tarım Müdürlüğü’nün verdiği görüşler var. Kapasite artırımı ve derin deniz deşarj projesinin gerçekleştirilmesi düşünülen alan, balık popülasyonları için hayati öneme sahip olan Marmara Denizi’nin balık türleri için en uygun yatak olabilme özelliklerine sahip Gemlik Körfezi’nde olması sebebiyle bu bölgeyi yaşama alanı olarak seçen su ürünlerine etkisi kaçınılmaz olacaktır. Geçtiğimiz Kasım ayında ise kanunun bize verdiği kıyılarda 1/1000’lik plan yapma yetkisi Çevre Bakanlığına devredildi. Devirden iki ay sonra bakanlıktan bu kuruluş hakkında olumlu görüş verildi. İki ayda ne değişti” İfadelerini kullandı.

“Bu hepimizin meselesi”

Başkan Sertaslan, Gemlik’teki siyasi partilerin konu Gemlik Körfezi olunca dayanışma içinde olduğunu ve bunun geçmişte birçok örneğinin yaşandığını vurgulayarak, “Siyasi olarak hepimiz farklı ideolojilere sahip birer parti mensubuyuz ama meselemiz Gemlik ve Gemlik Körfezi’ndeki yaşanacak sıcaklık artışının bizlere yaşatacağı olumsuz durumlardır. Mevcut durum siyaset üstü bir konudur. Hepinizden destek istiyoruz. Yürütmeyi durdurma talebiyle yargıya intikal ettireceğiz.” şeklinde konuşmasını tamamladı.

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