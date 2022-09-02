Başkan Özkan’dan ‘yerli soğan’ vurgusu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, arpacık hasadı yapan üreticilerle bir araya geldi. Yıllar öncesinde soğan için önce kara tohum, sonra da arpacık ekilerek 2 yıllık bir sürede soğan yetiştirildiğine değinen Özkan,“Gelişen tohum teknolojileri ile 1 yılda soğan alınabiliyor ama soğanın kalitelisi, sağlıklısı geleneksel olarak yapılan bu yöntem ile yetiştirilendir. Tüm vatandaşlarımıza yerli soğanı tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Başkan Özkan önceki gün, Karakoca Mahallesi’nde arpacık hasadı yapan çiftçilerle bir araya geldi. Özkan, kaliteli ve sağlıklı soğan geleneksel bu yöntem ile yetiştirilendir. Son yıllarda gelişen tohum teknolojileri ile artık soğan üretiminin daha kısa sürdüğüne değindi. Özkan yaptığı açıklamada, “Karakoca, Türkiye’de alanında nam salmış yerleşim birimidir. 30 sene öncesine kadar, ilk olarak kara tohum ekilirdi. Kara tohum sonrasında arpacık hasat edilir ve sonra da soğan hasadı yapılırdı.Yani soğanın yolculuğu 2 seneyi buluyordu fakat tohum teknolojisinde gelişmeler oldu.Şimdi kara tohumu atıyoruz, 1 sene sonra soğan oluyor. Eski dönemlerde arpacıktan ekildiği zamanlarda, Karakoca Mahallesinden Türkiye’nin her yerine bu arpacıklardan gönderiliyordu. Çünkü arpacık olmadan soğan yetiştirmek mümkün değildi.Dolayısıyla insan sağlığı açısından elverişli olan bu soğanın tohumu, işte bu bölgelerde, bu yörelerde yetişiyor. Bizde bütün vatandaşlarımıza, aslında yemeklerinde biraz gözlerini yaşartsa da hanımların bu yerli soğanı kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bilim insanları, hekimlerimiz de bunu tavsiye etmekte. Çok zorlu, meşakkatli ve masraflı bir iş.Bütün üreticilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyoruz” dedi.

“Bu yıl soğan üreticileri için kazançlı bir yıl olmasını bekliyoruz”

Başkan Özkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnşallah üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alırlar. Yaptığımız istişarelerde de soğanın fiyat yapacağı şeklinde bir kanaat oluştuğunu görüyoruz. İnşallah hayırlısıyla bu ürünlerini satarlar ve karşılığını alırlar.Herkes için hayırlı bir sezon diliyoruz” ifadelerini kullandı.