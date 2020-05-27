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Başkan Özkan’dan “Türkiye’nin en uzun sahilleri” vurgusu

BURSA KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI ALİ ÖZKAN, HEM İLÇENİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKMEK HEM DE UZUN SAHİLLERİNE VURGU YAPMAK İÇİN YAZLIK TATİL BELDESİ YENİKÖY’DEN DALYAN GÖLÜ KIYILARINA KADAR, KUM ZEMİNDE 13 KİLOMETRELİK BİR YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ. YAKLAŞIK 3,5 SAAT YÜRÜYÜŞÜN SONUNDA BAŞKAN ÖZKAN, HERKESİ BÖLGENİN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETMEYE DAVET EDERKEN, ‘TÜRKİYE’NİN EN UZUN SAHİLLERİ’ VURGUSUNU YAPTI.

Başkan Özkan’dan “Türkiye’nin en uzun sahilleri” vurgusu

BURSA KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI ALİ ÖZKAN, HEM İLÇENİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKMEK HEM DE UZUN SAHİLLERİNE VURGU YAPMAK İÇİN YAZLIK TATİL BELDESİ YENİKÖY’DEN DALYAN GÖLÜ KIYILARINA KADAR, KUM ZEMİNDE 13 KİLOMETRELİK BİR YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ. YAKLAŞIK 3,5 SAAT YÜRÜYÜŞÜN SONUNDA BAŞKAN ÖZKAN, HERKESİ BÖLGENİN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETMEYE DAVET EDERKEN, ‘TÜRKİYE’NİN EN UZUN SAHİLLERİ’ VURGUSUNU YAPTI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:01
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Başkan Özkan’dan “Türkiye’nin en uzun sahilleri” vurgusu

Bursa Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hem ilçenin doğal güzelliklerine dikkat çekmek hem de uzun sahillerine vurgu yapmak için yazlık tatil beldesi Yeniköy’den Dalyan Gölü kıyılarına kadar, kum zeminde 13 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 3,5 saat yürüyüşün sonunda Başkan Özkan, herkesi bölgenin güzelliklerini keşfetmeye davet ederken, ‘Türkiye’nin en uzun sahilleri’ vurgusunu yaptı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin sahil kıyılarında önceki gün yaptığı uzun yürüyüşle hem Karacabey’in doğal güzelliklerine dikkat çekti hem de sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturdu. Başkan Özkan, ilçenin Marmara Denizi kıyısında yer alan tatil beldesi Yeniköy sahillerinden, Kocaçay Deltası’nın uç noktasına kadarlık mesafede, 3,5 saatlik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu süreçte Özkan, toplam 13 kilometrelik bir parkuru tamamlamış oldu.

Kilometrelerce uzunlukta doğa harikası

Yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada Özkan, “Yeniköy, sahilleri ile ünlü bir turizm beldemiz. Biz de 13 kilometrelik bir yürüyüşün ardından, tatlı su ile tuzlu suyun birleştiği noktaya geldik. Bir tarafta birçok derenin birleştiği Kocaçay, diğer tarafta Marmara Denizi. Adeta doğa harikasındayız. Ve burası Türkiye’nin en uzun sahilleri. Birçok vatandaşın araçla bile gelmediği noktaya, bizler dikkat çekmek amacıyla yürüyerek gelmek istedik. Çünkü gidemediğimiz yer bizim değildir” dedi.

Sağlık turizmi için de potansiyel

İnsanların tatil anlayışının son yıllarda değişmeye başladığını ve sağlık turizminin her geçen gün önemini artırdığını ifade eden Özkan, “Bildiğiniz gibi tüm dünyada korona virüsle mücadele ediliyor. Artık tatil anlayışlarımız da değişiyor. Biz de değerli vatandaşlarımızı, sosyal mesafenin çok rahatlıkla uygulanabileceği kilometrelerce uzunluktaki Yeniköy sahillerine davet ediyoruz. Burada hem tatilin, denizin tadını çıkararak hem de sağlıklı bir şekilde bu aktiviteleri gerçekleştirerek hayatlarını idame ettirebilirler. Gerçekten çok güzel, uzun sahillerimiz var. Ve tüm bunlar Longoz Ormanlarının, Ihlamur Ormanlarının kıyısında. Dünyada son yıllarda sağlık turizmi ön plana çıkıyor. İnşallah sağlık turizmi noktasında da buralar, keşfedilecek mekanlar olacak. Ve hayat normale döndükten sonra herkesi, Allah’ın bizlere lütfu olan bu güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum’’ dedi.

Öte yandan Başkan Özkan, yürüyüş esnasındaki fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında da paylaşırken, takipçilerden yoğun ilgi gördü.

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