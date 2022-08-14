Başkan Özkan’dan Şayan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, DSİ Bölge Müdürü Murat Şayan ile bir araya geldi. Yeni görevinde kendisine iyi dilek ve temennilerini ileten Özkan, görüşmede Karacabey’deki çalışmalar ve projeler üzerine de istişarelerde bulundu.

Özkan önceki gün yaptığı ziyarette yeni görevi için Şayan’ı tebrik ederken, Karacabey ile ilgili çeşitli konularda bilgi paylaşımında bulundu. Ayrıca görüşmede, DSİ ile ilçede gerçekleştirilen faaliyetler ve planlamalar üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Birlikte hareket etme vurgusu

Şayan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu zaman kadar olduğu gibi bundan sonra da yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Ziyaretin sonunda Özkan, Karacabey Longozunun simge türlerinden Nilüfer Çiçeği tablosunu Şayan’a hediye etti.