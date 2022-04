Başkan Özkan iftar sofralarına konuk oluyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, her akşam vatandaşlarla aynı sofrada iftar yapıyor. Gelen davetlere icabet eden Özkan, teravih namazı sonrası da vatandaşlarla bir araya gelip hem sohbet ediyor hem de mahalle sakinlerinin taleplerini dinliyor.

Ev sakinlerine ve çocuklara bayram hediyesi de veren Özkan, davetlere icabet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Özkan, iftar sonrası ise her akşam farklı bir camide teravih namazını kılıyor. Namaz sonrası ise vatandaşların daveti üzerine birlikte çay sohbetine katılan Özkan, böylelikle hem sohbet ediyor hem de vatandaşları ve mahalleliyi dinliyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bizler, ‘mobil başkan’ unvanıyla yıllardır vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye ve onlarla istişare etmeye özen gösteriyoruz. Bu anlamda, çeşitli sebeplerle sürekli vatandaşlarımızla beraberiz. Ramazan ayı da Müslümanlar için paylaşma ayı, sohbet ayı. Biz de bu mübarek günlerde, vatandaşlarımızın daveti üzerine iftar sofralarına konuk oluyoruz. Birlikte iftar yapıyoruz. Ev sakinlerine, özellikle de çocuklarımıza küçük küçük hediyelerimizi iletiyoruz. Onları dinliyoruz. Ramazanı böylelikle dolu dolu geçiriyoruz” dedi.

Başkan Özkan, "Her insan bir dünya. Her ailenin kendine göre orijinal bir hikâyesi var. İftardan sonra çay içerken, o ailelerimizin hayat mücadeleleriyle, hayatta yaşadığı olaylarla ilgili çeşitli anlatımlarını dinliyoruz. Gerçekten bazen ibretlik hadiselere şahit oluyoruz. Sırça köşklerde, fildişi kulelerde oturarak şehrimizi idare etmek değil, vatandaşımızın her türlü problemini bizzat kendi ağızlarından dinleyerek, onlarla ilgili nasıl bir çözüm olacağını, devletimizin diğer kurumları ile birlikte nasıl halledebiliriz, bunlar üzerine kafa yoruyoruz, dertleniyoruz. Duyduğumuz ibretlik bazı hadiselerle de hayata bakış açımız bir kez daha değişebiliyor. Müslüman Türk milletinin devletine, milletine, bayrağına ne kadar bağlı olduğunu, zor mücadelelere rağmen bazı değerlerden kesinlikle vazgeçmediğini, İslam dininin de milletimizin en birleştirici unsuru olduğunu yakından müşahede etme imkânı buluyoruz" ifadelerini kullandı.