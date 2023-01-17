Başkan Özkan asılsız iddialara cevap verdi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, altyapıdan tarıma, kültür sanattan sosyal yardımlara, turizmden ulaşıma kadar hemen her alanda önemli atılımların yaşandığı Karacabey’deki yatırımları değerlendirdi. Özkan, özellikle büyük ölçekli yatırımların da etkisiyle Karacabey’de adeta yeniden bir kent inşa edildiğine vurgu yaparken, 3T vizyonuyla geleceğini Karacabey’i için çalıştıklarını söyledi.

Hürriyet Mahallesinde, Karacabey’e, Bursa’ya ve ülkemize hizmet verecek hızlı tren çalışmalarının tren inşaat faaliyetlerini yerinde inceleyen Özkan, özellikle büyük ölçekli yatırımların da etkisiyle Karacabey’de adeta yeniden bir kent inşa edildiğine vurgu yaparken, 3T vizyonuyla geleceğini Karacabey’i için çalıştıklarını söyledi. Özkan, Osmanlı döneminde ciddi büyük bir merkez olan Karacabey’in, son dönemdeki yatırımlarla birlikte yeniden cazibe merkezi olduğunu ve geçmişteki ihtişamlı günlerine adım adım yaklaştığını söyledi.

Başkan Özkan, “Yaptığımız tüm faaliyetler, dostlarımızı sevindiriyor, hasımlarımızı üzüyor. Şu anda iddia ediyorum ki Türkiye’deki ilçeler arasında aldığı yatırımlarla birinci sırada yer alıyor. Bu çerçevede çeşitli spekülasyonlar da oluyor. Hızlı tren inşaatı sırasındaki faaliyetler, köy tüzel kişiliğinden geçen bir miktar arazimiz, kamulaştırma yoluyla, bedeli Karacabey Belediyesi’ne ödenerek yürütülüyor. Bir taraftan trompet kavşak çalışmaları var, İstanbul-İzmir otoyoluna bölgemizi bağlıyor. Devasa bir proje. Bu çalışmalar için de yine köy tüzel kişiliğinden Karacabey Belediyesi’ne geçen bir miktar arazi, kamulaştırma marifetiyle Ulaştırma Bakanlığına aktarılacak. Daha önceleri de TEKNOSAB’ın arıtma ile ilgili problemleri vardı. Bunun çözülmesi için de herkese açık bir ihaleyle satışını gerçekleştirdiğimiz ve en yüksek teklifi veren TEKNOSAB’a satılması noktasında bu faaliyetler gerçekleşiyor. Ancak Karacabey’de merkezi hükümet, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi’nin yaptığı bu ortak çalışmalar birilerini rahatsız etmiş olacak ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar Karacabey Belediyesi ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılmıştır. Açıkça ifade etmek istiyorum; Hürriyet Mahalle Muhtarımız Ahmet Kaçar da yanımızda. Ankara’da bu söylemleri gerçekleştiren vatandaşlardan bir tanesi olan ve dernek başkanı olduğunu iddia eden Bayram Efe isimli kişinin, Hürriyet Mahallesi ile tek bağlantısı, daha önce burada ikamet eden bir hanımefendi ile evli olmasıdır. Ayrıca kendisinin emlakçılık faaliyetleri yaptığını duyuyoruz. Yine Ankara’da Bayram Bey ile olan vatandaşların hiçbiri şu an Hürriyet Mahallesi’nde yaşamamaktadır. Daha önce ailesinden birileri veya kendileri bu mahallemizde yaşamış olabilir ancak şu anda yaşamlarını Bursa’da veya Bursa dışında idame ettirmektedir. Aynı zamanda söz konusu arazilerin, tarım ve hayvancılıkla hiçbir alakası olmayan, marjinal araziler olduğunu ifade etmek istiyorum. Hiçbirinin şu an da burada tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyetleri bulunmamaktadır. Şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar: Kendilerini burada zirai faaliyetler yapıyorlar, hayvancılık faaliyetleri yapıyorlar ve Karacabey Belediyesi de onların arazilerine el koyuyor, bunları da yasalara aykırı olarak, üçüncü şahıslara satıyor, ellerinden alıyor şeklinde. Böyle bir durum olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Karacabey Belediyesi olarak yaptığımız tüm faaliyetler; yasalara, yönetmeliklere, usule, esasa uygun olarak gerçekleşmektedir. Bunu da kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz etmek istiyorum” diye konuştu.