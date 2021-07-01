Başkan okulu boyadı, çocuklarla seksek oynadı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, çocuklara sürpriz yaparak birlikte okulun duvarlarını boyadı. Seksek oynayan Kanar, çocuklara tatlı ikram etti.

21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında devam eden ‘Telafi de Bende Varım’ programına katılan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve Koşuboğazı Muhtarı Hikmet Alpay ile Koşuboğazı Okulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte oyunlar oynayan Kanar, renkli görüntülerin yaşandığı program sonunda Kemalpaşa tatlısıyla enerji depoladı.

Çocuk oyun alanlarının çiziminden okul ihata duvarlarının donatılmasına kadar birçok faaliyetlerin yer aldığı programda, Başkan Kanar ve Milli Eğitim Müdürü Efe, 2 Temmuzda sona erecek eğitim programı öncesi çocuklara destek verdi.

Mehmet Kanar, “Merhum Yahya Kemal’in ’’Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!’’ beyti bu anlamlı organizasyonu özetliyor. Bizler eğitim ve öğretimi cehalete karşı başlatılmış bir akın olarak görüyoruz. Tek tipleştirici ve katı eğitim modeli yerine, katılımcı ve eğlenerek öğrenme modeli bu anlamda en güçlü silahımız. Koşuboğazı İlk ve Ortaokulu öğrencilerimizle duvarlara çizdiğimiz resimler hepimizin hatırlarında yerini koruyacak. Sek sek oynayarak tazelediğimiz ritmik sayı bilgileri belki bir matematikçinin temellerini atacak. Bazen evlatlarımıza sıcak ve boğucu gelen sınıf ortamından çıkıp hayatın içine karışmak çok güçlü bir motivasyon. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.