Başkan Mustafa Işık “Gürsu’muzu kent kimliğiyle geliştiriyoruz”

Gürsu Belediyesi, çağdaş kent kimliğiyle gelişen Gürsu’yu oluşturmak hedefiyle yaptığı üstyapı çalışmalarıyla ilçenin vitrinini güzelleştiriyor.

Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar çerçevesinde, ilçenin kent mobilyaları yenilenerek daha estetik ve işlevsel hale getiriliyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun çağdaş kent kimliğine uygun şekilde, sahip olduğu tüm güzellikleri koruyarak gelişimini sağlamak yönündeki hassasiyeti her çalışmamızda gözetiyoruz. İlçemizdeki temizlik hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve ilçemizin vitrinini güzelleştirmek amacıyla oluşturduğumuz Yeraltı çöp konteyner sistemimizin yanında, ilçemizi kent estetiğini sağlayacak yeni kent mobilyalarıyla donatıyoruz. Hep birlikte, gelecekte doğası korunmuş bir dünyada yaşayabilmemiz için tüm hemşehrilerimizin geri dönüşüm sistemlerimizi kullanmalarını bekliyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen temizlik hizmetleri çerçevesinde; ilçenin 7 noktasına yerleştirilen 7 bölmeli mobil atık toplama üniteleri, parklara yerleştirilen üç bölmeli geri dönüştürülebilir atık toplama üniteleri ve çöp konteynerlerinin yanlarına yerleştirilen mavi renkli geri dönüştürülebilir atık toplama konteynerleriyle hem ilçenin kent kimliği korunuyor hem de geri dönüşüm konusunda duyarlılık kazandırılıyor. Çalışma çerçevede; Gürsu Millet Bahçesi, İlker Çelikcan Parkı, Yenidoğan Mahallesi. İsmetpaşa Caddesi. Çınarlı Parkı, Yenidoğan Mahallesi, Ramiz Yiğit Caddesi, Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi, Kapalı Pazar Alanı yanı, Postane yanına 7 bölmeli mobil atık toplama üniteleri; parklara 60 adet üç bölmeli geri dönüştürülebilir atık toplama ünitesi; 130 adet de mavi renkli geri dönüştürülebilir atık toplama konteyneri hizmete sunuldu.