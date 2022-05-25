Başkan Mustafa Dündar’dan ‘Meydan Kestel’ projesine tam not

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ilçede ağırladı. Belediye ziyaretinin ardından devam eden ‘Meydan Kestel’ projesini yakından inceleyen Başkan Dündar, projenin Kestel’e değer katacağını vurguladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Başkan Tanır, konuğu Başkan Mustafa Dündar’ı yapımı devam eden ‘Meydan Kestel’ projesinin şantiye alanını gezdirdi. Dev proje hakkında Başkan Tanır’dan bilgi alan Mustafa Dündar, projenin tamamlanmasıyla Kestel’e değer katacağını ve Kestel’in havasını değiştireceğini vurguladı. Başkan Önder Tanır, Osmangazi Belediyesi’nin de önemli projeleri şehre kazandırdığını belirterek, yatırımlardan dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.