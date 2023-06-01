Başkan Kanar’dan Dünya Tütünsüz Günü’ne özel etkinlik

Çevre konusunda bugüne kadar pek çok farkındalık çalışması gerçekleştiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Dünya Tütünsüz Gününde farkındalık oluşturdu. Başkan Kanar, “Hedefimiz, şehrimizi temiz tutmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak” vurgusu yaptı.

Mustafakemalpaşa ilçesinin merkezi konumunda bulunan Adnan Menderes Meydanı’nda 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla Başkan Kanar, öğrenciler ile birlikte izmaritler toplanarak, ilçede farkındalık oluşturuldu.

Sigara izmaritlerinin de çöp olarak kabul edilebilmesine dikkat çekmek sebebiyle düzenlenen etkinlik Mustafakemalpaşa halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Başkan Kanar, öğrenciler ile birlikte Adnan Menderes Meydanı boyunca yerde ki izmaritleri topladı.

Çevreye ve insan sağlığına olan zarara dikkat çekmek için hazırlanan etkinlikte Mustafakemalpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu sigara maketleri ve afişler ilçe halkının ilgilini çekti. Stantlara kurulan, Karbon monoksit ölçümü yaptıran Başkan Kanar, etkinliğin sadece görüntü kirliliğini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre kirliliği ve hayvanlara verilen zararı da engellemek amacıyla önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Kanar yaptığı açıklamada, “İlçemizde farkındalık oluşturan etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Bugün 7’den 70’e herkesin yaşamını etkileyen Dünya Tütünsüz Günü için burada toplanmış bulunuyoruz. Yere atılan sigara izmaritleri filtrelerinde bulunan selüloz ve plastik maddeler dolayısıyla doğada uzun süre kalarak, çevreye ve doğaya zarar veriyor. Sigara izmaritlerinin ciddi yangın riski oluşturduğunu da unutmamak lazım. Tütün kullanımının sağlığa ve çevreye verdiği zararın farkında olduğumuz bir etkinlik oldu” dedi.