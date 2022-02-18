Başkan Kanar öğrencilerle bir araya geldi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar öğrencilerle buluştu.

Gençlerle her fırsatta bir araya gelen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar bu sefer Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Mustafakemalpaşa’nın gözde projelerinden olan Millet Kıraathanesi, Sıfır Atık, Gençlik Merkezi, Muradiye Sarnıç, Millet Bahçesi ve Veteriner İşleri Müdürlüğü, Güneş Enerjisi Sistemleri, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Projeleri, Aş evleri, Giysi Bankaları ve Alt Yapı hakkında öğrencilere detaylı bir şekilde bilgiler verirken planlanan projeler hakkında tüm detayları iletti. Hedefleri için çalışan başarı için yarışan öğrenciler, ilçe dışında ki üniversitelere gezi talebinde bulundu, Belediye Başkanı Mehmet Kanar’dan söz aldı.

Gençlerin görüşlerini her zaman dikkatle dinleyen Mehmet Kanar, ’’tüm sorunuz ve sorunlarınız için istediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Bu kent hepimizin ve fikirleriniz benim için çok değerli, arayın, sorun, gerekirse buluşalım sorunları ortadan kaldıralım’’ ifadelerini kullandı.

Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bir buketle uğurlanan Başkan Kanar, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.