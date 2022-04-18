Başkan Kanar, Mustafakemalpaşa’ya son 3 yılda yapılan hizmetleri anlattı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi belediye başkanı Mehmet Kanar, son 3 yıldır ilçeye yapılan yatırımları anlattı.

Kanar, ilçenin en önemli sorunu ve en büyük yatırımı olan içme suyu alt yapı çalışmalarının yanı sıra, ulaşım, tarım, turizm, spor, eğitim ve sosyal belediyecilik anlamında büyük bir değişime imza attıklarını söyledi.

Geride kalan 3 yılda Mustafakemalpaşa’da yapılan hizmetleri aktaran Başkan Mehmet Kanar ’’Mustafakemalpaşamız için bir çok projeye birlikte imza attık, atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Tek isteğimiz daha sağlıklı su, daha sağlıklı altyapı, daha sağlıklı bir Mustafakemalpaşa" dedi.

Bursa’nın en büyük ve en nitelikli Gençlik Merkezini gerçeğe dönüştürdüklerini de dile getiren Mehmet Kanar, projenin ilk etabını bu yıl içerisinde devreye alacaklarını söyledi. Kanar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İlçe girişinde yüzlerce dönüm arazi üzerine kurulan içerisinden sinema salonları, amfi tiyatro, kapalı yüzme havuzu, meslek edinme atölyeleri, nikah salonu, tüm branşları barındıran spor salonları, cafeler, kütüphaneler bulunan Gençlik Merkezi’nin yanı sıra Mustafakemalpaşa halkının yüzünü güldürecek içerisinde Millet kıraathanesi, camii, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları bulunan Millet bahçesi projesi yüzbinlerce metrekare yeşil alanları, sosyal donatı alanları ve yaşam alanları ile önemli bir beklentiyi karşılayacak"

Biz Geldik Hizmet Evinizde, Hala Sultan Aşevi, Gıda ve Giyim Bankası, Millet kıraathanesi,Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Kirmasti Deresi Yeniden Canlandırma Projesi, Ali Koyuncu Sosyal Yaşam Merkezi, Amfi Tiyatro, Güneş Enerji Sistemi ve Sedde Projesiyle 7’den 77’ye, çiftçisinden esnafına öğrenci sinden yoksuluna bütün gönüllere dokunmak için çalıştıklarını ifade eden Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkanı Mehmet Kanar, ilçenin doğal güzellikleri, tarihi değerleri ve lezzetlerinin tanıtımı içinde dört bir koldan başlattıkları yeni projelerle harekete geçtiklerini söyledi.