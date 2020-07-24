Başkan Kanar, Basın mensuplarını unutmadı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ilçedeki ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Muradiyesarnıç Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Belediye Başkan yardımcıları Ercan Leblebici ve Fatma Kocaman da katıldı. Türk basınında sansürün kaldırılışının 112’inci yıl dönümü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayan Başkan Mehmet Kanar, konuşmasında “Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, fedakârca görevlerini yerine getiren basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Kanar, tamamlanan projelerin yanı sıra yakın zamanda yapımına başlanacak birçok projenin müjdesini verdi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kanar, Mustafakemalpaşa Belediyesinin basın ile olan ilişkilerinin son derece iyi durumda olduğunu belirterek, "İlçemizin tanıtımı ve her açıdan gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızda daima yanımızda olmalarından dolayı teşekkür ediyor, birlik beraberlik içinde bölünmeden daha büyük işlere imza atacağımız inancıyla tüm basın mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.