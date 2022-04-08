Başkan Işık: “Sosyal yardımlarımızla hayata köprü kuruyoruz”

Gürsu Belediyesi, ramazan ayının bereket ve paylaşım ruhunu ihtiyaç sahibi vatandaşlarla paylaşıyor.

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce yapılan sosyal yardım hizmetleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere erzak ve sıcak yemek yardımı yapılıyor.

“Paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın,birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duygularının çok yoğunyaşandığı ramazan ayında, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında oluyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bizim toplumsal yapımızda zaten var olan yardımlaşma kültürünün kurumsal olarak hizmetini gerçekleştiriyoruz. Sosyal belediyecilik hizmetiyle, manevi olarak da onların yanında olduğumuzu hissettirerek onlarla hayat arasında köprü kurmaya çalışıyoruz. Ramazanın bereketi tüm evlerde olsun istiyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olarak, bir nebze de olsa dertleriyle dertlenebiliyorsak ne mutlu bize. Ramazan ayında yaşanan bereket ve paylaşım ortamının tüm zamanlara yayılmasını temenni ediyorum” dedi.

Gürsu Belediyesi’nin “Belediyem Hep Yanımda” sloganıyla gerçekleştirdiği sosyal yardımlar çerçevesinde bugüne kadar bin aileye yapılan ve devam eden gıda yardımları 5 bin aileye yapılacak olup 300 aileye de sıcak yemek yardımı yapılmakta.