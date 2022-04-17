Başkan Işık: "Özlediğimiz toplu iftar sofralarının bereketini yeniden yaşıyoruz"

Gürsu protokolü ve ilçe halkının katılımıyla düzenlenen toplu iftarlarda bir araya gelen Gürsulular, Ramazan ayının birliktelik ruhunu paylaşıyor.

’Gürsu protokolü olarak hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz iftar yemeklerimizde, Ramazan ayının özlediğimiz birliktelik ve paylaşım duygularını yaşıyoruz’ diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsumuz bizim için büyük bir aile. Pandemi sürecinde uzak kaldığımız toplu iftar sofralarımızın bereketini yeniden hep birlikte paylaşıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Eski Ramazanların coşkusunu hissettiğimiz iftar sofralarımız ve etkinliklerimizle özlediğimiz Ramazanları yeniden yaşamaya başladık. Allah bu mübarek günlerde hissettiğimiz bu manevi birliktelik ruhunu her daim yaşamamızı nasip eylesin” dedi.

Gürsu Belediyesi Butik Otel’de düzenlenen iftar yemeklerinde bir araya gelen Gürsulular, eski Ramazanların maneviyatını hep birlikte paylaşmanın huzuruyla oruçlarını açıyor.