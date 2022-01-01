Başkan Işık: "Maneviyatın huzurunu vatandaşlarımızla paylaşıyoruz"

Gürsu Belediyesi ve Gürsu İlçe Müftülüğünce düzenlenen programla vatandaşlar Gürsu Bilali Habeşi Camii’nde bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu AK Parti İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve ilçe halkının katıldığı program minnet ve huşu duyguları içerisinde gerçekleşti. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "2021 yılının son saatlerinde hemşehrilerimizle birlikte yaşadıklarımızı gözden geçirip manevi olarak hissiyatını yaşayarak 2022 yılını Kur’an-ı Kerim ile karşılamak için hemşehrilerimize Kur’an ziyafeti verdik. Manevi duygularla gerçekleştirdiğimiz programımızı dini değerlerimize olan duyarlılığı canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak adına gerçekleştirdik" diye konuştu.

Gürsu Bilali Habeşi Camii’nde düzenlenen program, Gürsulular’ın yoğun katılımıyla gerçekleşti.