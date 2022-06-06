Başkan Işık: “Dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğu”

Gürsu Belediyesi’nce, Çevre Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, gençlerle birlikte doğada temizlik ve yürüyüş yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, bu yılki temasını "Sıfır Atık" olarak belirlediği “Çevre Haftası” çerçevesinde Gürsu’da düzenlenen etkinlikte, çevrenin korunması duyarlılığı vurgulandı.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kültür İşleri Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen etkinlik doğrultusunda, gençlerle birlikte doğa yürüyüşü ve temizliği, okullarda atık malzemelerden geri dönüşüm kumbarası tasarım ve resimyarışmaları gerçekleştirildi.

“Daha yeşil daha temiz bir dünya için; doğal kaynakları daha verimli kullanarak israfı önlemek ve geleceğe temiz bir dünya bırakmak duyarlılığına sahip olan yeni nesiller yetişmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğu. Bu bilince sahip yeni nesillerle, inşallah, kaynakları korunmuş, temiz bir dünyada yaşamak bizlere ve gelecek nesillere nasip olacak. Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz kültürel etkinliklerde de sıfır atık projesini destekleyen uygulamalar yaparak çevrenin korunmasına duyarlılık kazandırıyoruz. Dönüştürülebilir atıkları getiren çocuklarımıza ve hemşehrilerimize ücretsiz sinema ve tiyatro biletleri hediye ediyoruz. Çocuklara evlerdeki bütün atıkların çöp olmadığını, sıfır atık sistemiyle birçoğunun geri dönüştürülerek doğanın ve kaynakların korunmasınakatkı sağlayacağını öğretiyoruz. Çocuklarımızın doğanın korunması konusunda duyarlı bireyler olarak büyümesi dünyamızın geleceği için çok önemli.” dedi.

Gürsu protokolü ve gençlerin katılımıyla, Gürsu Ericek Mahallesi ve Adrenalin Park arasındaki parkurda düzenlenen yürüyüşte gençler, “Sürdürülebilir Çevre İçin Atığını Azalt”, “Tüketme!, Üret, Dönüştür”, “Çevreni Temiz Tut ki Geleceğin Kirlenmesin”, “Temiz Bir Çevre İçin Yürüyoruz”, “Kirletmemek Temizlemekten Daha Ucuzdur” sloganlarının yazılı olduğu dövizler taşıyarak çevrenin korunması konusunda tüm bireylerin yerine getirmesi gereken sorumluluklara dikkat çekildi.

Katılımcıların yürüyüş süresince ve Adrenalin Park’ta yaptıkları temizlik çalışmasında toplanan atıkların yer aldığı poşetlerle “ATMA” yazısı oluşturularak, doğaya atık bırakılmaması ve doğanın korunmasına vurgu yapıldı.