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Başkan Gürkan : "Türkiye için milletimiz için tam kadro sahadayız"

AK Parti Bursa İl Başkanlığı 52. Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısını partililerin yoğun ve coşkulu katılımı ile gerçekleştirdi.

BURSA 16.01.2022, 15:56
Başkan Gürkan : "Türkiye için milletimiz için tam kadro sahadayız"

AK Parti Bursa İl Başkanlığı 52. Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısını partililerin yoğun ve coşkulu katılımı ile gerçekleştirdi.

Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Ayhan Salman, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Muhammet Müfit Aydın, Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Protokol konuşmalarına yer verilmeden teşkilat mensuplarının divan üyeleri tarafından sorularının yanıtlanarak, talep ve önerilerin kayda alınması ile süren il danışma meclisi toplantısı bu anlamda bir ilk oldu. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti kuruluşundan bu yana gücünü arttırarak bu günlere getiren en önemli unsurlarda olan birlik ve beraberliklerinin en güzel örneklerinden birini sergilediklerini söyledi. Başkan Gürkan, pandemi süreci ve sonrasında yaşanan ekonomik pandeminin etkileriyle tüm dünyanın zor dönemlerden geçtiğini belirtti. Başkan Gürkan, bir yandan toplum sağlığının korunması için çalışmalar yürütülürken, diğer yandan ekonomik pandemi ile mücadelenin sürdüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hükümetin ve devletin yatırım hamlelerinin sürdüğünü ifade etti.

Türkiye’nin gücünü bu dönemde bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğine işaret eden Başkan Gürkan, “Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen atılan adımlar hükümetimizin ve devletimizin yerinde ve zamanında uygulanan tedbir kararları, her kesimden insanımızı kapsayan destekleri ve aziz milletimizin ferasetli duruşları ile gerçekleşti. Tüm dünyada yaşanan üretimde kullanılan hammaddelere ulaşım zorluğu, temel ihtiyaç maddelerindeki pahalılık ve beraberinde gelen enflasyon krizlerine karşı hükümetimizin yükü omuzlanarak aldığı kararlar milletimizin enflasyon karşısında ezilmemesi için önemli refleksler oldu. İşçi, işveren, emekli, memur gibi farklı kesimleri destekleyen maaş zamları halkı bu dönemde rahatlatan hamlelerdi. Yanı sıra temel ihtiyaç maddelerindeki artışla topyekûn mücadelemiz ve döviz kurlarının stabilizasyonu için sürdürülen çalışmalar sonucunda bu süreçten hep birlikte güçlenerek ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

Başkan Gürkan, her dönemde Bursalı hemşehrileri ile iç içe olan, sorun ve taleplerin çözümü noktasında adeta bir köprü görevi gören teşkilatlarının sahadaki yoğun mesaileri için teşekkür etti. Şehrin her noktasında açılmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamacasına çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Gürkan, Türkiye’nin vizyon ve hedefleri önündeki tüm kapıları aralayacak olan 2023 seçimleri ve sonraki adımlara tam kadro hazır olduklarını belirtti.

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