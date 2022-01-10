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Başkan Gürkan: "Nilüfer’e yakışan hizmetlerin anahtarı AK Parti belediyeciliği"

AK Parti Nilüfer Teşkilatı, daraltılmış ilçe danışma meclisi toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Büyükşehir Belediyesinin ilçemize kattığı değerde görüldüğü gibi Nilüfer’e yakışan hizmetler ancak AK Parti belediyecilik anlayışından çıkacaktır” dedi.

BURSA 10.01.2022, 09:11
Başkan Gürkan: "Nilüfer’e yakışan hizmetlerin anahtarı AK Parti belediyeciliği"

AK Parti Nilüfer Teşkilatı, daraltılmış ilçe danışma meclisi toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Büyükşehir Belediyesinin ilçemize kattığı değerde görüldüğü gibi Nilüfer’e yakışan hizmetler ancak AK Parti belediyecilik anlayışından çıkacaktır” dedi.

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı, 50. daraltılmış ilçe danışma meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Görükle Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın, Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç, il ve ilçe yöneticileri ile mahalle başkanları katıldı. Toplantıda yaptığı açılış konuşmasında ilçe teşkilatlarının çalışmalarını anlatan AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, Büyükşehir Belediyesinin getirdiği hizmetleri ilçede yaşatacakları seçim zaferi ile pekiştirerek, Nilüfer’e hak ettiği hizmetlerin getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, pandemi krizinin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye’nin büyümesini sürdürdüğüne dikkat çekerek, derdi, çabası sadece Türkiye’ye ve aziz milletine hizmet etmek olan AK Parti kadrolarının Türkiye’nin güçlü geleceğine olan yolculuğunu her koşulda sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise tüm dünyada insan ve toplum sağlığının öncelenerek yatırım ve harcamaların çoğunun sağlık alanında yapılmasına rağmen Türkiye’nin hayatın bir çok alanında attığı kalkınma adımları ile gücünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da, korona virüsle birlikte yine tüm dünyada etkili olan ekonomik pandeminin etkilerine rağmen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Bakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yerinde ve zamanında atılan adımlarla Türkiye’nin kalınma hamlelerine devam ettiğini işaret etti. Başkan Gürkan, “Her alanda üretimde kullanılan hammaddelere ulaşma zorluğu temel ihtiyaç maddelerinde dengesiz ve fahiş artışlara sebep oldu. Bu durumda tüm dünya ülkelerinde enflasyon krizini beraberinde getirdi. Ancak hükümetimiz ve devletimizin kararlı duruşları ile aziz milletimizin enflasyon baskısı altında ezilmemesi için gereken adımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde atıldı. Her kesimden vatandaşımızı, işçi ve işvereni tatmin etmeye yönelik maaş zamlarının yanı sıra özellikle temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fiyat artışlarını önleyici olarak yürütülen çalışmalarla tüm bu adımların etkileri kısa zamanda halkımız tarafından hissedilecektir. Bu süreci hep birlikte güçlenerek geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Tüm teşkilatları ile Bursa için çalıştıklarını belirten Başkan Gürkan, bu yoldaki desteklerinden dolayı her kademeden Nilüfer Teşkilatı mensuplarına teşekkür ederek, Nilüfer’e yakışan hizmetlerin Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kattığı değerde görüldüğü gibi ancak AK Partili kadrolarca verilebileceğinin altını çizdi.

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