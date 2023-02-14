Başkan Gürkan Hatay’a destek ziyaretinde bulundu

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, il yürütme kurulu üyeleri ile birlikte Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen üzücü depremden etkilenen illerden olan Hatay’a gitti.

Depremin ardından afetin etkilediği tüm bölge ile birlikte Hatay’da da 9 gündür süren arama kurtarma, kış şartlarının beraberinde getirdiği tüm ihtiyaçların giderilmesi gibi çalışmalar hakkında görevlilerden bilgiler alan Başkan Gürkan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin tüm birimleri ile bölgede olduğunu belirtti.

Gürkan, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Ayhan Salman, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, il yöneticileri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la birlikte bölge halkı ve görevlilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin ilgili tüm kurumları ile birlikte gönüllü kuruluş ve vatandaşların çabaları ile bir yandan yeni canların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülürken diğer yandan da hayatın mümkün olduğunca normale dönebilmesi için çabalandığını ifade etti.

Başkan Gürkan, il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu’nu da ziyaret ederek bölgenin durumu ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Depremin hissedildiği tüm bölgelerde, afetin hemen sonrasından itibaren AFAD koordinatörlüğünde, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve ilgili tüm kurumların aralıksız çalışmaları ile arama kurtarma, Bursa ve çevre illerinden hayırseverlerin deprem bölgesine ulaştırılması gibi organizasyonlar başarı ile sürdürüldü. Deprem bölgesinin her noktasında Bursa’nın hayırsever yapısının izlerinin görüldüğünü vurgulayan Başkan Gürkan, “Arama kurtarma faaliyetleri, soğuk kış günlerinde bölge halkının tüm ihtiyaçlarının karşılanarak yanlarında olunması hususlarında burada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalarda Bursamız ve hayırsever Bursalı Hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi başı çekiyor. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte atlatacak, yaraları bir ve beraberce saracağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizi yasa boğan afette yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Yüzyılın felaketinden etkilenen tüm kardeşlerimizin yanlarındayız” dedi.