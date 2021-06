Başkan Gürkan: "Halkın talep ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz"

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilat ziyaretlerini Büyükorhan’da sürdürdü. Burada teşkilat mensuplarına seslenen Başkan Gürkan, tüm ilçelerindeki talep, ihtiyaçları yerinde ve zamanında tespit ederek, Bursa’yı geleceğe hazırladıklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, her kademeden ilçe teşkilat üyelerine ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Büyükorhan ilçesinde geçmiş dönem ilçe ve belediye başkanları ile meclis üyeleriyle biraraya gelen Davut Gürkan, Büyükorhan halkının talepleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan daha sonra Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, son olarak İlçe Başkanı Kamil Turhan nezaretinde gerçekleştirilen AK Parti Büyükorhan ilçe yönetim kurulu toplantısına katılarak, burada ilçe teşkilat üyelerinin çalışma ve talepleri hakkında bilgiler aldı.

Davut Gürkan burada yaptığı konuşmada, Büyükorhan’ın, halkının teveccühü ve teşkilatlarının çalışmaları ile her dönemde partilerinin en yüksek oy oranlarıyla en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Gürkan, Büyükorhan halkı ve teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, bizler de büyükşehir belediyemiz ve merkezi hükümetimizin hizmet ve projelerinin yakından takipçisi olarak yalnızca Büyükorhan’ın değil tüm dağ ilçelerinin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için her birlikte gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Başkan Gürkan, tüm ilçeleri ve potansiyelleri ile Bursa’nın, Türkiye’nin nadide illerinden biri olduğunun altını çizerek, şehrin her noktasına Bursa’nın hak ettiği hizmetlerin verilebilmesi için her kademeden teşkilat mensupları ile halkla iç içe olarak taleplerini dinlediklerini belirterek, “Partimizin kuruluşundan bu yana olduğu gibi halka rağmen değil halkla birlikte çalışarak şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu yolda teveccüh ve destekleri ile her zaman yanımızda olan Bursa Halkı’na ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.