Başkan Güler hayatını kaybetti

Bursa Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası ikinci başkanı Taner Güler, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Orhangazi’de uzun yıllardır terminal içinde berber dükkanı işleten, Hürspor’da bir dönem başkanlık da yapmış olan Taner Güler’in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası ikinci başkanı Taner Güler, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre sabah eşi tarafından uykusundan uyandırılmak istenen Taner Güler’in hareketsiz yattığını fark eden eşi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Taner Güler’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Geçen yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında tıkalı olan 2 kalp damarına stent takılan 49 yaşındaki Taner Güler’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Taner Güler’in ölüm haberini alan ailesi, yakınları ile Belediye Başkanı Bekir Aydın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turgay Durmuş, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Güler ve dostları ise Güler’in Hürriyet Mahallesindeki evine akın etti.