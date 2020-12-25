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Başkan Erol: "Yapılandırma için interaktif vergi dairesini kullanın"

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, Yapılandırma Kanunu kapsamında başvuruların 31 Aralık’ta sona ereceğini belirterek, yapılandırmadan faydalanmak isteyen iş dünyası temsilcilerine öncelikli olarak İnteraktif Vergi Dairesini kullanmaları çağrısında bulundu.

BURSA 25.12.2020, 12:38
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Başkan Erol: "Yapılandırma için interaktif vergi dairesini kullanın"

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, Yapılandırma Kanunu kapsamında başvuruların 31 Aralık’ta sona ereceğini belirterek, yapılandırmadan faydalanmak isteyen iş dünyası temsilcilerine öncelikli olarak İnteraktif Vergi Dairesini kullanmaları çağrısında bulundu.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri ve Konsey Başkanları ile video konferans yöntemiyle düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol’a yeni görevinde başarılar dileyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, geçmişten bu yana iki kurumun uyumlu ve verimli bir şekilde çalıştığını söyledi. Başkan Burkay, yeni dönemde BTSO ve Bursa Vergi Dairesi arasında yeni işbirliği projeleri oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Salgın sürecinde vergi dairesi işbirliğinde düzenlediğimiz eğitim programları ile iş dünyamızın vergisel destekler ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağladık. Oda olarak 46 bini aşkın üyemizle güçlü bir iletişim ağımız var. Vergi dairemizin yapacağı çalışmalarda bu iletişim mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanmaya hazırız" dedi.

İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, toplantıyı düzenleyen BTSO’ya teşekkür etti. Balıkesir’de 6 yıl Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptıktan sonra eylül ayında Bursa Vergi Dairesi Başkanı olarak göreve başladığını belirten Erol, "Salgın süreci ve yıl sonu yoğunluğu sebebiyle birçok kurum ve temsilcileriyle görüşme imkanı bulamadık. En kısa zamanda bu görüşmelere başlayacağız. Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile bir araya geleceğiz. BTSO ile Bursa Vergi Dairesi arasındaki yakın ilişkileri de güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Salgın sürecinde Bursa Vergi Dairesi olarak hem çalışanların hem de mükelleflerin sağlığını korumak amacıyla çeşitli tedbirler aldıklarını kaydeden Erol, “İhsaniye ve Ataevler hizmet binalarımızda HES kodu ile giriş uygulamasını başlattık. Yeşil Vergi Dairesi’nde ise başvuru merkezi oluşturduk. İnternet üzerinden dilekçe veremeyen vatandaşlarımızın dilekçelerini personelimizle fiziksel temasa girmeden bizlere ulaştırmalarını sağlıyoruz. Böylece yoğunluğun da önüne geçmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılandırma Kanunu kapsamında başvuruların 31 Aralık’ta sona ereceğini anımsatan Hüseyin Erol, yapılandırmadan faydalanmak isteyen iş dünyası temsilcilerine başvurularını son güne bırakmama çağrısında bulundu. Erol ayrıca yapılandırma başvurularının İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da yapılabileceğini belirterek, mükelleflere öncelikli olarak bu yöntemi kullanmalarını tavsiye etti. Konuşmaların ardından Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Vekili Selim Aktaş, ’7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’ hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, iş dünyasının sorularını cevapladı.
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