Başkan Erdem’den yoga eğitmenlerine teşekkür

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi tarafından “Matını al gel” sloganıyla ücretsiz olarak düzenlenen yoga etkinliklerinde yer alan 7 gönüllü eğitmene, plaket vererek teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi’nin yaz aylarında, parklarda düzenlediği yoga eğitimleri, her yaştan vatandaşın büyük ilgisini gördü. Haziran ayında başlayıp Eylül ayı sonunda sona eren yoga eğitimleri , 11 mahallede gerçekleşti. Bin 115 katılımcıyla gerçekleşen yoga çalışmalarında emeği geçen 7 gönüllü yoga eğitmenini, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Halk Evi’ndeki makamında ağırladı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan ve Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Akgül’ün de yer aldığı ziyarette Başkan Turgay Erdem, gönüllü olarak etkinlikte görev alan eğitmenlere teşekkür etti. Desteklerinin değerli olduğunu belirten Başkan Erdem, “Bu çalışmaları genişleterek devam ettirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdem, yoga eğitmenleri Burcu Saraçoğlu, Meral Önal, Ali Hürcan ve Halit Çetintaş’ın teşekkür plaketlerini ayrı ayrı teşekkür ederek verdi. Ziyarete katılamayan Ezgican Üçlertoprağı ve Canan Emir’in plaketini arkadaşları, Nihan Yıldırım’ın plaketini de eşi eski futbolcu Sercan Yıldırım aldı.