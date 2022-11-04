Başkan Erdem’den ödüllü sporculara kutlama

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yer aldığı milli takım, İstanbul’da bronz madalya alan Nilüfer Belediyesporlu cimnastikçi İrem Karabalık ve ödüllerine yenisini ekleyen veteran atlet Murat Kaçar ile bir araya gelerek başarılarından dolayı kutladı.

Nilüfer Belediyespor sporcuları, katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılarla gururlandırıyor. Bu isimlerden biri olan Nilüfer Belediyespor’un milli cimnastikçisi İrem Karabalık oldu. Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası’na Türkiye Milli Takımı ile katılan Nilüfer Belediyesporlu İrem Karabalık başarısını, Halk Evi’nde ziyaret ettiği Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı. Ziyarete Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan, Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Örencik Akgül ile Başantrenör Tuncay Dalgıç da katıldı.

İstanbul’da gerçekleşen şampiyonada Milli Takım olarak kadınlarda bronz madalya aldıklarını söyleyen İrem Karabalık yaşadıkları gururu anlattı. Başkan Erdem de elde edilen başarı da payı olan Karabalık’ı kutlayarak “Başarılarının devamı gelsin. Nilüfer Belediyesi tesislerinde yetişen sporcuların güzel başarılara imza atmasından mutluluk duyuyoruz. Ben Nilüfer Belediyesi Cimnastik Salonu’ndan daha fazla şampiyon çıkacağını ümit ediyorum. İrem’le başladık bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

Başkan Erdem, aynı gün Nilüfer Belediyespor formasını giyen veteran atlet Dr. Murat Kaçar’ı da makamında kabul etti. Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen Balkan Masterler Pist Şampiyonası’na katılan ve burada 80 metre engellide Balkan Şampiyonu, 100 ve 200 metre yarışlarda da ikinci olan Kaçar ödüllerini Başkan Erdem ile paylaştı. 15 yıldır Nilüfer Belediyespor forması giydiğini söyleyen Kaçar, Başkan Erdem’e destekleri için teşekkür etti. Başkan Erdem de genç sporculara örnek olan Kaçar’ı başarısından dolayı kutladı.