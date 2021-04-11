Başkan Erdem’den Nilüfer’in sultanlarına kutlama ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem, sezonu 5. sırada bitirerek, Türkiye’yi CEV Volleyball Challenge Cup’ta temsil etme hakkını kazanan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ve teknik ekibi ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Voleybolda, misli.com Sultanlar Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren ve lig etabını 5. sırada bitiren Nilüfer Belediyespor, playoff 5.’lik serisi ikinci maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek sezonu 5. sırada bitirdi ve CEV Challenge Kupası’na katılma hakkı elde etti. Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek olan Nilüfer’in sultanları, büyük sevinç ve gurur yaşattı. Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem de Nilüfer ekibini ziyaret ederek hem voleybolcuları hem de teknik ekibi kutladı. Erdem, elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirtti. Başkan Erdem “Zorlu bir sezonda mücadeleleriyle takımımızı Avrupa’ya taşıdılar. Hepsini tek tek tebrik ediyor ve kutluyorum. Bize büyük sevinç yaşattılar. Nilüfer Belediyespor olarak önümüzdeki sezona daha sıkı hazırlanarak başarımızı CEV Volleyball Challenge Cup’ta da sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Erdem takımda yeni transferler de olduğunu belirterek “Bizimle devam edecek ve takımdan ayrılacak sporcularımız var. Herkese spor yaşamında başarılar diliyorum” diye konuştu.