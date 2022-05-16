Başkan Erdem’den iç denetçilere teşekkür

Nilüfer Belediyesi’nin yönetim sistemleri iç denetimlerinde gönüllü olarak görev alan personelle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, “Özverili çalışmalarınız sayesinde Türkiye’de örnek bir belediye olduk” diyerek iç denetçilere teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi, kurumsal gelişimi artırmak, Nilüferliler’in mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir kentte yaşam sürmesi için daha kaliteli bir hizmet sunmak amacıyla yönetim sistemlerini her yıl denetleyerek, kalite çıtasını daha da yukarı çıkarıyor. 2021 yılında yapılan iç denetimlerde de, Nilüfer Belediyesi’nde çalışan 142 personel gönüllü olarak görev aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gönüllü olarak iç denetimlerinde görev alan personelle öğle yemeğinde bir araya geldi. Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü’nün yürüttüğü ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün yürüttüğü ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, 14001 Çevre, 50001 Enerji Yönetim Sistemleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yürüttüğü 10002 Vatandaş Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi ile Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün yürüttüğü ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nde yapılan denetimlerde görev alan çalışanlara teşekkür eden Başkan Turgay Erdem, “Mevcut işlerinizin yanında bir de denetim çalışmalarında yer alıyorsunuz. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde Türkiye’de örnek bir belediye olduk” diye konuştu.

Yönetim sistemleri ile kurumun kalitesini daha üst seviyelere çıkardıklarını dile getiren Başkan Turgay Erdem, yapılan denetimler sayesinde de yönetim sistemlerini başarılı bir şekilde uyguladıklarını söyledi. Başkan Turgay Erdem, “Bu noktada sizlerin özverili çalışmalarınızın önemi büyük. Tüm müdürlüklerimiz, sizlerin tespit etmiş olduğu bulgular sayesinde eksik yönlerini iyileştirme fırsatı buluyor. Bu iş, süreklilik gerektiren önemli bir konu. Kalitemizi her geçen yıl artırarak bugünlere geldik. Bundan sonra da sizlerle beraber daha iyi çalışmalar gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz” dedi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni denetim sürecinin de kısa zaman içinde başlayacağını belirterek, bu süreçte yer alacak personele kolaylıklar diledi.