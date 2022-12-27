Başkan Erdem’den çocukların yüzünü güldürdü

Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği Oyuncak Evi’ndeki oyuncaklar, kırsal mahallerdeki çocuklara ulaştırılmaya devam ederken, Başkan Turgay Erdem de Gümüştepe’deki çocukların yüzlerini güldürdü.

Nilüfer Belediye Meclisi Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyelerinin önerisi ile başlayan projeyle Nilüfer Nikah Evi binasında oluşturulan Oyuncak Evi’nden kırsaldaki çocuklar da yararlanıyor. Gezici Oyuncak Evi projesi çerçevesinde dağıtımlar Gümüştepe Mahallesi’nde devam etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeleri ile birlikte katıldığı dağıtım sırasında renkli görüntüler oluştu.

Gümüştepe İlkokulu’nda çocuklara oyuncak dağıtarak mutluluklarına ortak olan Başkan Erdem, çocukların yeni yıllarını da kutladı. Çocuklarla kısa süreli sohbet eden Başkan Erdem, oyuncak bağışında bulunan hayırseverlere de teşekkür etti. Kırsaldaki çocukların projeden yararlanmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Erdem, “Çocukların küçücük tebessümü, gülümsemesi çok güzel. Bu tür projeler küçükte olsa anlam bakımından farklı duygular içeriyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı mutlu görmek istiyoruz. Bugün Gümüştepe’de diğer günlerde farklı mahallelerde dağıtımlar devam edecek. Yeni yıl öncesi çocukları sevindirmek bizleri de mutlu etti” dedi.