Başkan Erdem öğrencilerle fidan dikti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ’Orman Haftası’ kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek fidan dikti.

Nilüfer Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına ’Orman Haftası’nda da devam etti. 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası kapsamında çok sayıda öğrenci Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı alanlarda fidan dikti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve başkan yardımcılarının da katıldığı etkinlikte çınar ve akça ağaç türlerinden fidanlar toprakla buluşturuldu.

Üçevler ve Kültür mahallelerinde düzenlenen etkinliğe Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi, MY Okulları, Abdurrahman Vardar İlkokulu, Ertuğrul Okulları, Bursa Disleksi Özel Eğitimi Merkezi ile Özel Akan Okulları’nın öğrencileri katıldı. Başkan Erdem ile birlikte fidan diken öğrenciler renkli görüntülere imza attı. Öğrenciler kendi elleriyle fidan dikimi gerçekleştirirken, ağaçlar ve bakımları hakkında da bilgilendirildi.

Etkinliğe katılarak ağaçlandırma çalışmalarına destek veren öğrenci ve okul yöneticilerine teşekkür eden Başkan Turgay Erdem, fidan dikme çalışmalarının Nilüfer’in farklı bölgelerinde devam edeceğini dile getirdi.