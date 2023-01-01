Başkan Dündar’dan yeni yıl ziyaretleri

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2022 yılının son saatlerini Hasan Öztimur Huzurevi’ni ziyaret ederek, yaşlılar ile geçirdi. Başkan Dündar, 2023 yılını ise yeni yılın ilk bebekleri ile birlikte karşıladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni yıla girmeye saatler kala, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Hasan Öztimur Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek yakından ilgilenen Başkan Dündar, ellerini öptüğü yaşlıların yeni yıllarını kutladı. Başkan Dündar, huzurevi sakinleri ile sohbet ettiği sırada zaman zaman eğlenceli, zaman zaman da duygusal anlar yaşadı. Huzurevi sakinlerinin yeni yıllarını kutlayan Başkan Dündar, yeni yıldan sağlık ve huzur getirmesini temenni etti.

Başkan Dündar, yaptığı konuşmada, “2023 yılına saatler kala huzurevi sakinlerimizle birlikte olmak istedik. Yaşlılarımızın sağlığının yerinde olması bizim en büyük temennimiz. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Bize olan ihtiyacınızda sizlere bir telefon kadar yakınız. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2023’den hepimiz için sağlık, mutluluk, huzur temenni ediyorum” şeklide konuştu.

Ziyaretten son derece memnun kalan huzurevi sakinleri, Başkan Dündar’a ziyareti için teşekkürlerini sundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yılın ilk dakikalarında ise Hayat Hastanesi’ni ziyaret etti. Başkan Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte 2022 yılının son bebeği ile 2023 yılında doğan ilk kız ve erkek bebeklerine hediyeler verdi. 2022 yılının son bebeği Merve ve Armağan Sevim çiftinin Elisa ismini verdikleri bebek oldu. 2023 yılının ilk kız bebeği ise Fatma ve Yusuf Kıran çiftinin Asel ismini verdikleri bebek olurken, yılın ilk erkek bebeği ise Selma ve Murat Kıran çiftinin Oğuz Eğe ismini verdikleri bebek oldu. Başkan Dündar, 2022 yılının son bebeği ile 2023 yılının yeni doğan kız ve erkek bebeklerine hediyeler vererek, sağlıklı ömürler diledi. Yeni doğan bebeklerin aileleri adına yeni bir heyecan ve umut demek olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “2023 yılı ülkemiz adına heyecan ve mutluluk olsun” dedi.