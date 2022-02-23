Başkan Dündar, STK buluşmalarını sürdürüyor

Bursa Fan Kulüp tarafından düzenlenen toplantıya katılarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri ve halen devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çalışmaların hiçbirisini, seçime kadar yapıp bitirelim ve seçim kazanalım endişesiyle yapmadık. Seçim için değil, Bursa için, Osmangazi için çalışıyoruz” diye konuştu.

Birçok Sivil Toplum Kuruluşu ile bir araya gelerek istişarelerde bulunan, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Fan Kulüp’ün davetlisi olarak katıldığı toplantıda 2009 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Seçimle gelen belediye başkanlarının görev süresi olan 5 yıllık sürede, vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalıştığını belirten Başkan Dündar, “Belediye başkanı olarak seçimle göreve gelip 5 yıllık bir yetki alıyor ve bu süre içerisinde de vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya çalışıyorsunuz. Ancak, sürenin sonunda yine bir seçim var ve dolayısıyla insan seçimi düşünmek gibi bir durumda olabiliyor. Ancak biz, seçildiğimiz ilk günden itibaren, bir sonraki seçimi düşünerek çalışmadık. Seçim yatırımı denilebilecek bir proje hazırlamadık. Hizmetin en iyisi ve kalıcı olanını yapma gayreti içerisinde olduk” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanlığı’na seçildiği ilk günden itibaren siyaseti, vatandaşa hizmet aracı olarak gördüklerini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Seçim endişesi taşımadan çalıştığımıza pek çok örnek verebilirim. Örneğin; Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi. Bu projeyle ilgili çalışmalara 2010 yılında başladık. Önce yapılıp yapılmamasıyla ilgili bir karar süreci, ardından dünyadaki örneklerinin incelenmesi ve proje hazırlıkları derken, projemizin temelini ilk dönemimizde yetiştiremedik. İkinci dönemin başında ancak atabildik ve 2019 yılında da resmi açılışını gerçekleştirdik. Bir diğer önemli projemiz olan Osmangazi Meydanı. 2009 yılında göreve geldikten sonra çalışmalarına başladık. Kamulaştırmaları ve proje hazırlıkları derken 2019 seçimlerinden sonra 1. etabın ihalesini yapıp işe başlayabildik. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Osmangazi Atletizm Salonu, BAREM ve Osmangazi Meydanı Hisar Arkeopark, Oruçbey, Hamitler Yunuseli Güneştepe Gelişim Bölgesi gibi daha pek çok projemiz, bu şekilde çalışılıp hayata geçirilmiş projelerdir. Bunların hiçbirisini, seçime kadar yapıp bitirelim ve seçim kazanalım endişesiyle yapmadık. Her biri Bursa’nın Osmangazinin geleceğine yönelik planlanıp gerçekleştirilmiş kalıcı eserler” diye konuştu.

İlk günden itibaren günü kurtarmak değil, bu şehir için en iyisini, en verimli ve kalıcı olanını yapmaktan yana olduklarını söyleyen Başkan Dündar, “Çünkü kullanılan kaynak kamu kaynağı. Bunu kullanırken israf etmememiz gerekiyor” dedi.

Bursa Fan Kulüp Başkanı Mehmet Galip Toplan da, yaptığı konuşmada, 900 bin nüfusu ile 56 ilden büyük olan Osmangazi’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusunun adını taşıyan, kadim şehir Bursa’nın da en büyük ilçesi olduğunu söyledi. Toplan, “Bu ilçede Belediye Başkanlığı yapmakta bir o kadar değerli. Yaptığı çalışmalarla da kadim şehre değer katan Sayın Mustafa Dündar başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.