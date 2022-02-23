banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu!
Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu!
Bu sene yağışın fazla olması tohum satışlarını patlattı
Bu sene yağışın fazla olması tohum satışlarını patlattı
Türkiye, Sedat Peker'in iadesini resmen istedi
Türkiye, Sedat Peker'in iadesini resmen istedi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Başkan Dündar, STK buluşmalarını sürdürüyor

Bursa Fan Kulüp tarafından düzenlenen toplantıya katılarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri ve halen devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çalışmaların hiçbirisini, seçime kadar yapıp bitirelim ve seçim kazanalım endişesiyle yapmadık. Seçim için değil, Bursa için, Osmangazi için çalışıyoruz” diye konuştu.

BURSA 23.02.2022, 15:21
Başkan Dündar, STK buluşmalarını sürdürüyor

Bursa Fan Kulüp tarafından düzenlenen toplantıya katılarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri ve halen devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çalışmaların hiçbirisini, seçime kadar yapıp bitirelim ve seçim kazanalım endişesiyle yapmadık. Seçim için değil, Bursa için, Osmangazi için çalışıyoruz” diye konuştu.

Birçok Sivil Toplum Kuruluşu ile bir araya gelerek istişarelerde bulunan, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Fan Kulüp’ün davetlisi olarak katıldığı toplantıda 2009 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Seçimle gelen belediye başkanlarının görev süresi olan 5 yıllık sürede, vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalıştığını belirten Başkan Dündar, “Belediye başkanı olarak seçimle göreve gelip 5 yıllık bir yetki alıyor ve bu süre içerisinde de vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya çalışıyorsunuz. Ancak, sürenin sonunda yine bir seçim var ve dolayısıyla insan seçimi düşünmek gibi bir durumda olabiliyor. Ancak biz, seçildiğimiz ilk günden itibaren, bir sonraki seçimi düşünerek çalışmadık. Seçim yatırımı denilebilecek bir proje hazırlamadık. Hizmetin en iyisi ve kalıcı olanını yapma gayreti içerisinde olduk” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanlığı’na seçildiği ilk günden itibaren siyaseti, vatandaşa hizmet aracı olarak gördüklerini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Seçim endişesi taşımadan çalıştığımıza pek çok örnek verebilirim. Örneğin; Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi. Bu projeyle ilgili çalışmalara 2010 yılında başladık. Önce yapılıp yapılmamasıyla ilgili bir karar süreci, ardından dünyadaki örneklerinin incelenmesi ve proje hazırlıkları derken, projemizin temelini ilk dönemimizde yetiştiremedik. İkinci dönemin başında ancak atabildik ve 2019 yılında da resmi açılışını gerçekleştirdik. Bir diğer önemli projemiz olan Osmangazi Meydanı. 2009 yılında göreve geldikten sonra çalışmalarına başladık. Kamulaştırmaları ve proje hazırlıkları derken 2019 seçimlerinden sonra 1. etabın ihalesini yapıp işe başlayabildik. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Osmangazi Atletizm Salonu, BAREM ve Osmangazi Meydanı Hisar Arkeopark, Oruçbey, Hamitler Yunuseli Güneştepe Gelişim Bölgesi gibi daha pek çok projemiz, bu şekilde çalışılıp hayata geçirilmiş projelerdir. Bunların hiçbirisini, seçime kadar yapıp bitirelim ve seçim kazanalım endişesiyle yapmadık. Her biri Bursa’nın Osmangazinin geleceğine yönelik planlanıp gerçekleştirilmiş kalıcı eserler” diye konuştu.

İlk günden itibaren günü kurtarmak değil, bu şehir için en iyisini, en verimli ve kalıcı olanını yapmaktan yana olduklarını söyleyen Başkan Dündar, “Çünkü kullanılan kaynak kamu kaynağı. Bunu kullanırken israf etmememiz gerekiyor” dedi.

Bursa Fan Kulüp Başkanı Mehmet Galip Toplan da, yaptığı konuşmada, 900 bin nüfusu ile 56 ilden büyük olan Osmangazi’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusunun adını taşıyan, kadim şehir Bursa’nın da en büyük ilçesi olduğunu söyledi. Toplan, “Bu ilçede Belediye Başkanlığı yapmakta bir o kadar değerli. Yaptığı çalışmalarla da kadim şehre değer katan Sayın Mustafa Dündar başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15